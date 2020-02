Sigurd Vaadal (20) fra Tromsø skulle ta seg en tur på butikken søndag da han oppdaget at bilen hans, med turutstyr til en verdi av over 30.000 kroner inni, var sporløst forsvunnet.

– Hvor er bilen min tenkte jeg. Jeg lurte på om jeg hadde lånt den bort, men jeg sto jo der med nøklene i hånda, så det var jo veldig pussig, forteller Vaadal til TV 2.

Etter at han hadde etterlyst bilen på Facebook, tikket det inn meldinger til 20-åringen.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

Etter tips om en utbrent bil fra personer, fant han bilen totalt utbrent stående midt i skiløypa, kun 500 meter fra hybelen. Gjerningsmennene hadde ikke stjålet noen ting, kun tent på bilen.

– Det er så poengløst. De gir totalt faen og fyrer på bilen. Det er utelukkende faenskap, sier en tydelig irritert Vaadal til TV 2.

Vaadal forteller til TV 2 at han har ansvarsforsikring, og må dermed betale alt selv.

Smeltet utstyr til 30.000 kroner

20-åringen fra Tromsø studerer Arktisk friluftsliv og naturguiding i Alta. Favoritthobbyen hans er toppturer, noe som krever mye dyrt utstyr. Alt han hadde av skiutstyr hadde tyvene brent opp sammen med bilen.

– Det første jeg så etter var skiutstyret mitt. Hadde de vært ute etter penger, burde de tatt utstyret, for det koster over 30.000 kroner. Det er sjokkerende at de kan ha samvittighet til å gjøre det, for de har bare brent opp alt, ikke stjålet noen ting, sier studenten.

SMELTET SKI: Slik fant Vaadal skiene sine i den utbrente bilen. Foto: Privat

Må fjerne bilen på egen regning

Vaadal hadde planer om å selge bilen for å betale et studieopphold på Svalbard til høsten. Ikke bare mistet Vaadal bilen og utstyret, han må også betale fjerningen av vraket selv.

– Bilen i seg selv har en verdi på 30.000 kroner, så det er jo tapt 60.000 kroner totalt. Det er dyrt å ha nok utstyr til å være på Svalbard, så vet ikke hvordan jeg skal få løst dette, forklarer studenten.

Kompisene til Vaadal har kanskje funnet løsningen. Etter hendelsen opprettet de en Spleis som mandag kveld hadde samlet inn over 24.000 kroner fra 100 forskjellige givere.

– Det er kommet inn veldig mye penger. Jeg setter veldig stor pris på at folk er så snille. Kanskje jeg får gjort det elsker aller mest, å gå på tur, sier Vaadal.

Politiet: Ingen mistenkte

Politiet i Finnmark politidistrikt sier til TV 2 at det er merkelig at ingen har meldt fra om bilen tidligere.

– Det er ganske så spesielt at bilen har brent helt opp uten at noe har merket noe. Den står litt i utkanten, men det er hus i nærheten. Det er litt merkelig, sier Leo Johansen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, til TV 2.

Politiet sier de har gjort undersøkelser på bilen mandag formiddag.

– Saken er under etterforskning nå. Vi har vært oppe ved bilen, og gjort undersøkelser. Vi har per nå ingen mistenkte i saken, forteller operasjonslederen.