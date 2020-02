Velgerne tilbake i OppoSi(v)sjon

For tre uker siden var oppslutningen til Fremskrittspartiet 8,7 prosent. Nå er den nesten doblet til 15,7 prosent.

Den umiddelbare effekten av at Frp gikk ut av regjering var synlig på målingen Kantar laget for TV 2 dagen etter regjeringsexiten. Partiet økte til 14,6 prosent. Så fikk Norge en trepartiregjering. Fremgangen til Frp har fortsatt til 15,7 prosent på den ordinære februarmålingen Kantar har laget for TV 2.

Bakgrunnstallene viser at andelen lojale velgere fra 2017 som sier de vil stemme Frp har økt markant. Fra 50 prosent for tre uker siden til 73 prosent nå.

For tre uker siden var det flere tidligere Frp-velgere som sa de ville stemme Høyre enn det var tidligere høyrevelgere som gikk motsatt vei. Nå er det motsatt. Netto henter Frp 77.000 velgere. Samtidig har de snudd lekkasjen av tidligere velgere til gevinst fra Arbeiderpartiet. Men fortsatt er det en del tidligere Frp-velgere som sier de vil stemme Senterpartiet.

Frp øker mer blant kvinner enn menn, men har fortsatt klart større oppslutning blant menn. Frp vokser klart blant velgere over 45 år.

Høyre har fått seg en reell smell hos velgerne etter Frps exit fra regjering. Mens partiet hadde 22,4 prosents oppslutning for tre uker siden, falt den til 20,4 dagen etter exiten. Nå sier 17,8 prosent at de vil stemme Høyre.

Mens 61 prosent av Høyres velgere fra 2017 sa de ville stemme på partiet for tre uker siden, er andelen lojale velgere nå falt til 59 prosent. I tillegg til å miste velgere til Frp, øker lekkasjen til Arbeiderpartiet, men det er noen færre høyrevelgere som sier de vil stemme Senterpartiet.

Høyre går like mye tilbake blant kvinner og menn. Fallet er størst blant velgere mellom 45 og 59 år, altså i Erna Solbergs egen aldersgruppe.

Senterpartiet har svevd høyt lenge. 17,9 prosent for tre uker siden har blitt til 15,0 nå. Partiet har fortsatt de mest lojale velgerne, men henter færre velgere fra de store hovedkonkurrentene enn de har gjort på lenge.

SV går tilbake 1,1 til 7,7 prosent. Andelen lojale velgere er stabilt, men partiet henter noen færre nye velgere enn i januar.

Kristelig Folkeparti er igjen over sperregrensen med 4,3 (+ 1,1). Andelen lojale velgere har økt markant fra 59 til 77 prosent. Partiets største problem er fortsatt at de henter svært få nye velgere.