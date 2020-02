Shiffrin, som leder verdenscupen sammenlagt, delte nyheten om farens bortgang på sosiale medier mandag ettermiddag.

– Vi er helt knust etter det uventede dødsfallet til min godhjertede, kjærlige, tålmodige og vidunderlige pappa, skriver 24-åringen.

– Han lærte oss den gyldne regelen: Vær snill, tenk først. Det er noe jeg vil ta med meg for alltid. Han var grunnfjellet i familien, og vi kommer til å savne ham utrolig, fortsetter 24-åringen, som ber om ro og respekt i sørgeperioden.

Skiracing.com skriver at Jeff Shiffrin døde etter en ulykke i hjemmet sitt i Colorado.

Jeff Shiffrin og konen Eileen, som også har sønnen Taylor sammen, er tidligere beskrevet som de største støttespillerne i kometkarrièren til alpintfenomenet Mikaela Shiffrin. Moren sluttet i jobben for å trene datteren, mens faren jobbet som anestesilege frem til sin død. Han var også en ivrig alpinist.

Foreldrenes skiinteresse sørget for at Mikaela fikk sine første par med ski som toåring. Resten er historie. Shiffrin vant sitt første verdenscuprenn i 2012. Siden har hun ikke sluttet å vinne. 66 ganger har 24-åringen stått øverst på seierspallen i et verdenscuprenn.

Om to uker er det slalåm og storslalåm i Maribor. Det er usikkert om Shiffrin stiller til start der.