«Meningsløst og tragikomisk,» var dommen til Maren Lundby forrige uke om beslutningen om ikke å la kvinnene få hoppe i stor bakke under VM i Oberstdorf 2021.

Men etter at verdens beste kvinnelige hopper tok opp hansken, har ting begynt å skje.

Raja ringte sportssjefen

Nå har nemlig flere aktører begynt å involvere seg i saken, blant dem Kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Den nybakte ministeren tok selv i helgen en telefon til sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, hvor han uttrykte sin fulle støtte til kampen de nå fører.

– Som idrettsminister så er det både min plikt og en stor ære å ringe til hopplandslagets sjef og gi ham beskjed om at han har min fulle backing for de kravene han stiller. Vi står skulder til skulder med hele hopplaget fra kvinnesiden når de sier at de ønsker å hoppe fra store bakker, sier Raja til TV 2 mandag.

– Dette må idretten selv finne ut av, men de skal vite at de ikke står alene. Dette er en viktig likestillingssak så vel som en viktig sak for idretten.

Både Lundby og Bråthen setter stor pris på støtten. Hopplandslaget er tilbake på norsk jord etter prøve-VM i Oberstdorf.

– Vi er kjempeglade for all støtte. Og håper selvfølgelig at de ordene som sagt også kan gjøres om til handling, sier Lundby.

Sportssjefen sier at det var en veldig flott telefon å få.

– Det er veldig, veldig spesielt og gir en styrke i argumentasjonen når vi kan informere om at i Norge er dette så viktig at det diskuteres på øverste hold politisk. Det var en veldig bra telefonsamtale å få for meg da Abid Raja ringte og sa at jeg kunne være trygg på at jeg hadde hans fulle støtte, sier Bråthen.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende fra politisk hold tidligere, så det verdsettes veldig, veldig høyt, og betyr mye. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at han ville uttrykke støtte. Det er spesielt og det setter jeg umåtelig stor pris på.

Håp om endring

Og det kan også virke som om arrangøren er iferd med å snu. Overfor VG søndag sa Lundby at det nå ble meldt om 90 prosent sannsynlighet for at det likevel ble VM i storbakke for kvinnene. Overfor TV 2 mandag er hun fortsatt optimistisk, men tar ingenting for gitt.

– Status nå er at det jobbes med og blir tatt på alvor. Vi er kjempefornøyd med å høre så gode nyheter. Men jeg tror det ikke før jeg får se det. Men enn så lenge har det skjedd en enorm utvikling i saken. For min del gjelder det å ha mest mulig fokus på det sportslige fremover.

– Må skje en utvikling

Lundby legger ikke skjul på at saken har tappet henne for krefter, og at et eventuelt tap kan gå utover motivasjonen.

– Det har vært mye styr, men jeg ser at det kan gi meg en sjanse til å hoppe i stor bakke neste år, og det i seg selv gir meg en gnist. Det er noe som betyr mye for meg, og så håper jeg at jeg slipper å ta den diskusjonen så mye fremover.

– Jeg føler at hvis jeg skal fortsette med dette her og ha gnist og motivasjon fremover, så må det skje en utvikling. Å konkurrere på linje med gutta burde være en selvfølge i 2020. Det er ikke noe mer enn det. Det er jo egentlig helt tullete at vi faktisk konkurrerte i den store bakken i prøve-VM og så skal hoppe i den lille under VM.