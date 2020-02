Volvo V40 var en spennende bil da den ble lansert tilbake i 2012. Dette var en modell både Volvo selv og kundene var spente på.

Bilen hadde absolutt suksess og mange, mange kontrakter ble undertegnet under de første lanseringsdagene.

De fleste bilene hadde 1,6-liters dieselmotor på 115 hestekrefter og forhjulsdrift. Dette var tilbake til den gang dieselmotor fortsatt var det eneste riktige.

Litt senere kom Cross Country-utgaven. Med en oppskrift vi etter hvert kjenner svært godt fra mange ulike produsenter.

Litt høyere fjæring, litt større hjul og litt sort plast i offroad-style. Dessuten en høyere prislapp. Fortsatt som regel med D2-dieselmotoren og med forhjulsdrift. Prisene startet på rett under 300.000 kroner den gangen.

Men den fantes i råere utgaver også. Mye råere. Og dyrere.

Pressebildene til Volvo V40 ble tatt i Norge. Her fra Atlanterhavsveien

Tøff utgave

Det er slett ikke noe dagligdags syn, men noen få av disse bilene ble solgt med stor motor og firehjulsdrift. Om du ikke ser emblemet bak skal du ha et over middels godt trenet øye for å kunne avsløre den. Bilen er en sleeper. Den ser ganske så alminnelig ut, men er egentlig et lite råskinn...

Akkurat nå har det dukket opp en av disse bilene til salgs i bruktmarkedet her i Norge. En V40 Cross Country T4 AWD. En 2014-modell som selges for 249.000 kroner.

Bilen er fra den gang Ford eide Volvo og bygger i stor grad på Ford Focus. V40 CC T4 er utstyrt med femte generasjon Haldex firehjulsdriftsystem og en 2-liters bensinmotor, utviklet av Volvo. Her yter den friske 187 hestekrefter og byr på 300 Newtonmeter i moment. Det bør være mer enn nok til å gjøre den ikke altfor store bilen ganske morsom.

Men vi må også skynde oss å legge til at den fantes i en enda sprekere T5-utgave, med 245 hestkrefter under panseret. De bilene er omtrent like vanlige som hønsetenner...

Denne V40 T4 AWD-en finnes til salgs i Trondheim nå. Faksimile fra broommarked.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

Masse utstyr

Tilbake til "vår" brukte T4: Den er ifølge forhandleren som selger bilen i Trondheim, utstyrt med rubb og stubb av det Volvo kunne tilby av utstyr den gangen. Vi kan jo fort nevne blant annet: Driver Support-pakke, Volvo On Call, Teknikkpakke, KeyLess-go nøkkelløst system. Den har Panorama-glasstak, ryggekamera, navigasjon, takspoiler, stylingpakke, BLIS, filskiftevarsler, adaptiv cruisecontrol, automatisk nødbrems og fjernstyrt parkeringsvarmer, for bare å nevne noe.

Nybilprisen for denne bilen var smått utrolige 660.000 kroner i 2014. Nå, 110.000 kilometer senere, får du den altså for under 250.000 kroner. Dette bør fortsatt være grom bil for pengene.

Interiøret er i to-farget skinn som matcher lakken. Faksimile fra broommarked.no

Forsvant i sommer

Etter over 667.000 eksemplarer produsert ved Volvos fabrikk i Gent i Belgia, forlot den aller siste V40 samlebåndet i sommeren 2019. Det aller siste eksemplaret står nå på Volvo-museet i Gøteborg. Skal du ha en slik bil, må du altså kjøpe den brukt fra nå av.

Billigste V40 CC får du fra ca 120.000 kroner, mens de dyreste fortsatt ligger på rundt 400.000 kroner. Det finnes mange slike biler til salgs.

Bildene som Volvo tok for lanseringen av bilen, som illustrasjonsbildet i toppen av denne saken, skapte også stor ståhei da bilen var ny. Volvo valgte Norge som bakteppe på sine offisielle bilder. På bildet ser vi et litt merkelig og – av alle ting – speilvendt Ålesund. Visstnok av "estetiske" grunner.

Bildet skapte storm og furore hos lokalbefolkningen. Som mente at Ålesund var fint nok som det var, uten Photoshop-triksing. Det er vel ikke så veldig vanskelig å være enig i det...

