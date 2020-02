Solskjær kan hjelpe Liverpool til rekordtidlig tittel

Stamsø-Møller ser ikke for seg at Liverpool snubler i noen av de fire neste kampene.

– Watford borte er vel det eneste som kan være guffent. Ellers ser det ut som Liverpool kommer til å vinne alle kampene frem mot Everton-kampen. Men Manchester City må avgi poeng. Det er ikke utenkelig at det blir seriemesterskap for Liverpool på Goodison Park. Det er det absolutt siste Everton ønsker seg. Det står øverst på ikke-ønsket-listen deres, slår Stamsø-Møller fast.

4-0-seieren mot Southampton forrige var Liverpools 20. strake hjemmeseier på rad. Det er tangering av Manchester Citys Premier League-rekord. Kun Bill Shanklys Liverpool-lag i 1972 står med flere hjemmeseire på rad.

Kan passere Arsenal

Men Klopp og Liverpool jakter på flere rekorder.

– Borte mot Manchester City (runde 32) kan Liverpool tangere Arsenals invincibles. De gikk 49 kamper ubeseiret. Men det er mye mer spesielt å vinne tittelen i egen by mot rivalen. Everton er en større fiende enn Manchester City, men det er ingen dårlig nummer to å vinne seriemesterskapet på Etihad, sier Stamsø-Møller, som tror Klopp, spillerne og supporterne drømmer om å gå ubeseiret gjennom sesongen.

– Det betyr mye for supporterne å ta rekorder. Det vil svi for en del supportere å tape en kamp. Det vil være et skår i gleden både for Klopp og for en del fans selv om det er en kuriøs ting. Å være en bedre invincibles-utgave enn Arsenal. Dette Liverpool-laget er kapable til alt. De har en kraft i laget som jeg ikke har sett maken til hos noe lag, sier TV 2-eksperten.

REKORD STÅR FOR FALL? Arsenal Invincibles gikk 49 kamper uten å tape. Nå kan Liverpool overta rekorden. Foto: Odd Andersen

I andre turneringer er det blitt tap mot Napoli og Aston Villa, men i serien er det kun Manchester United som har tatt poeng mot Liverpool denne sesongen.

– Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at den sterkeste sesongen av et lag i Premier League. I mine leveår er det det beste engelske fotballaget frem til februar, konkluderer Stamsø-Møller.

Favoritter i Champions League?

Den solide avstanden ned til Manchester City i serien gjør at Liverpool kan tillate seg å prioritere Champions League mer i månedene fremover.

– Manchester City er oddsfavoritter i Champions League, men Liverpool burde være favoritter nettopp på grunn av det. Liverpool kunne ikke hatt bedre forutsetninger for å lykkes i Champions League enn de har nå. Det eneste er at de må holde maskineriet i gang. Det kommer en kjærkommen pause nå, og alt ser egentlig rosenrødt ut. Det er ingen grunn til at de ikke skal kunne vinne begge turneringene, sier Stamsø-Møller.

Han får støtte av Erik Thorstvedt.

– City finner igjen og igjen nye måter å skyte seg i foten på. De er fortsatt favoritter i Champions League hos bookmakerne. Den oddsen må de begynne å gjøre noe med snart. Det laget der … De roter det til igjen og igjen. De har bommet på halvparten av straffene. Alle missene og røret de holder på med. Et så godt fotball-lag. De skal omtrent være verdens beste lag. De er dritgode, men de roter det til hele veien, sier Thorstvedt.

Den tidligere landslagskeeperen mener Klopp er mer pragmatisk enn Guardiola.

– Forskjellen er ekstrem i forhold til Liverpool, som sørger for at de tingene ikke skjer. Der Klopp har tatt alle de små detaljene. Han har fått sin egen innkasttrener. De er mye bedre på dødball enn Manchester City. Ikke én ting skal gå under Klopps radar. Guardiola virker å være litt mer opphengt i filosofien. Han er enormt opptatt av spillet og hvordan ting skal fungere. Så glemmer han de små greiene som til sjuende og sist gjør en forskjell. Der må de stramme inn, sier han.