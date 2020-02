– Russland tjener på saken

I sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag ettermiddag gikk regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til frontalangrep mot Atle Berge, som har saksøkt de hemmelige tjenestene.

– Dette er et ubegrunnet angrep på vitale nasjonale tjenester, tordnet Sejersted i retten.

– Det er russiske myndigheter som tjener på denne saken, slo regjeringsadvokaten fast.

I pausen slo prosessfullmektig for Ølen Betong Gruppen tilbake.

– Hva synes du om at regjeringsadvokaten nærmest beskylder Berge for å løpe russernes ærend?

– Det var overraskende og det var upassende.

– Hvorfor det?

– Det sier seg vel nesten selv. Dette var helt meningsløst, sier Per Ristvedt til TV 2.

Krever 140 millioner

I sitt eget innledningsforedrag mandag fortalte Ristvedt i detalj om hvordan Berge og hans kollega Kurt Stø i 2015 og 2016 ble brutalt pågrepet og avhørt i Murmansk, av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Arrestasjonene kom etter at russisk etterretning må ha fanget opp at Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten en rekke ganger skal ha forsøkt å verve de to nordmennene til å bli informanter, hevdet Ristvedt.

Kontakten skjedde på en «uprofesjonell og lite diskret måte», mener advokaten.

Det hele endte med at både Berge og Stø ble utvist fra Russland, og en gigantkontrakt med et russisk firma glapp. Det er dette som er bakgrunnen for kravet mot Staten på minst 140 millioner kroner.

– Det må gå en grense for hvordan norsk etterretningstjeneste kan gå frem, sa Ristvedt under sitt innledningforedrag mandag.

– Uten sammenheng

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

– Norske tjenester har gjort sitt oppdrag. De har handlet innenfor loven. De har stilt seg åpen for etterfølgende kontroll fra Storingets EOS-utvalg, sier Sejersted til TV2.

– De har ønsket kontroll og gjennomgang fra utvalgets side. Og likevel så saksøkes de. Og da mener vi det er et uberettiget angrep. Det er et angrep på norske hemmelige tjenester.

Han ønsker ikke å utdype hva han mener med at Russland tjener på denne saken.

– I alle rettssaker er det et godt spørsmål å stille seg, og det har man gjort i alle rettssaker gjennom historien; hvem tjener på dette?

– Men konkret, mener du søksmålet er et bestillingsverk?