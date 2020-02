– Hver eneste ultralyd var et mareritt

Han satt utenfor operasjonsrom, fylte ut papirer og snakket med diverse leger og sykepleiere.

– Det var en gang jeg sa vi er gravide. Da fikk jeg en kommentar tilbake: «Hæ, er dere gravide?» Jeg følte virkelig at det var vi som var gravide, forteller Mathias Rogn Falkevik.

Den niende gangen

I 2018 blir Janett Rogn Falkevik gravid for niende gang. Paret hadde prøvd å få baby i tre år, og reisen hadde vært en stor påkjenning.

– Den gangen prøvde vi ikke en gang, det skjedde av seg selv, forteller trebarnsmoren.

Paret hadde vært på ferie, og de klarte endelig å slappe av litt. Og denne gangen kom de til uke femten i svangerskapet.

– Vi begynte å tenke at nå blir det faktisk en baby ut av det. Vi reiste og kikket på vogner og begynte å gjøre normale ting, forteller paret.

Etter hvert begynte de også å fortelle om graviditeten til familie og venner, noe de nærmest hadde sluttet å gjøre på grunn alle skuffelsene over avbrutte svangerskap.

Men samme dag som de fortalte den gledelige nyheten til et vennepar, merket Janett at noe var galt og hun måtte rett til sykehuset. Der ble hun liggende med bena opp og hodet ned for å prøve å holde på den lille gutten, som de hadde kalt Aron, inne i magen.

NIENDE GANGEN: Janett Rogn Falkevik måtte ligge med bena opp for å prøve å utsette fødselen. Foto: Privat

Til slutt, i svangerskapsuke 20, endte det med at Janett måtte føde Aron.

– Han levde en bitte liten stund. Men da det stod i papirene etterpå at han var dødfødt, følte jeg de røvet fra han de eneste minuttene han fikk. De eneste minuttene vi fikk, forklarer trebarnsmoren gråtkvalt.

Fikk hjelp i Danmark

Da paret hadde gått gjennom sin tiende spontanabort, var de egentlig klare for å gi opp. Men ønsket om et barn var fremdeles så stort at legen deres henviste dem til et sykehus i Danmark som spesialiserer seg på de som mister barn i svangerskap.

Paret ville gi det et siste forsøk. Etter noen måneder fikk de innkalling til en time.

– Vi var i himmelen, sier 36-åringen.

GRAVID: Janett Rogn Falkevik var sengeliggende nesten hele svangerskapet. Foto: Privat

Men det hadde skjedd en kommunikasjonsfeil. Sykehuset i Danmark tok egentlig ikke imot norske pasienter. Men siden paret hadde reist så langt, bestemte sykehusledelsen seg for at det norske paret kunne få være en del av et forskningsprosjekt.

Janett Rogn Falkevik ble gravid for ellevte gang, og var sengeliggende nesten hele svangerskapet.

18. juni 2019, i uke 37 av svangerskapet, ble Janett og Mathias Rogn Falkevik foreldre til «mirakelbarnet» Filip August - fire år etter at de først prøvde å få barn.

– Han er kjempet veldig hardt for, og han er veldig velkommen, forteller den stolte trebarnsmoren.