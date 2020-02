Mener Braut Haaland overgår både Messi, Mbappé og Ronaldo som tenåringer

Erling Braut Haaland (19) har scoret sju mål på tre kamper i Bundesliga siden debuten i januar. Det gir et snitt på ett mål per 19. minutt spilt. Sist lørdag ble det to scoringer da Union Berlin ble slått 5-0 på Signal Iduna Park.

Se scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Haaland har scoret 35 mål på totalt 25 kamper så langt denne sesongen. Åtte av dem er kommet i Champions League.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener 19-åringen fra Jæren allerede har overgått både Lionel Messi, Kylian Mbappé og Cristiano Ronaldo da de tre stjernene var tenåringer.

– Jeg har aldri sett en norsk fotballspiller med et sånt killerinstinkt foran mål. Appetitten for scoringer …Cristiano Ronaldo har den nå, men han hadde ikke den på Brauts alder. Heller ikke Mbappé eller Lionel Messi. Jeg kommer ikke på en tenåring som har hatt en sånn appetitt og teft for å score mål som Braut Haaland på, opp i mot, det øverste nivået man finner, slår han fast.

Enkelte har imidlertid påpekt at Braut Haalands sju scoringer for Dortmund har kommet mot de svakere lagene Augsburg, Köln og Union Berlin – og at stjerneskuddet vil få det vanskeligere med å score når Dortmund møter bedre motstand.

Den oppfatningen deler ikke Stamsø-Møller.

– Jeg registrerer at det har vært godt landskap for ham, men det kommer til å være ganske mye sånn. Det blir mange mål i Dortmund-kampene. Det er ikke slik at motstanderne står ukritisk høyt heller. De mørner i stykker lag, og så kommer Braut, poengterer han.

Tror ikke Braut Haaland blir toppscorer i Champions League

Dortmund møter som kjent PSG i åttedelsfinalen i Champions League 18. februar og 11. mars.

Med åtte scoringer hittil i turnerungen har Braut Haaland kun Bayern Münchens Robert Lewandowski foran seg på toppscorerlisten. Polakken har hittil scoret ti mål på fem kamper.

Stamsø-Møller tror ikke Braut Haaland stikker av med toppscorertittelen i Europas gjeveste klubbturnering allerede nå.

– Jeg tror Bayern går lenger enn Dortmund. Bayern er favoritter mot Chelsea, og PSG er favoritter mot Dortmund. Det er ikke dermed sagt at det ikke kommer til å bli scoret mange mål i de kampene. Det er ikke helt urealistisk, men det er større sjanse for at Haaland blir Champions League-toppscorer senere i karrieren enn akkurat nå, sier TV 2-eksperten, og legger til: