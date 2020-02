Tirsdag tar Liverpool imot Shrewsbury på Anfield til omkamp i FA-cupen.

Uten manager Jürgen Klopp ved roret og uten noen av spillerne fra førstelaget. De har nemlig tatt ferie, noe som ikke har gått upåaktet hen i fotballverdenen.

Dermed er det U23-trener Neil Critchley som skal lede Liverpool, for andre gang denne sesongen. Critchley var også vikar for Klopp mot Aston Villa i ligacupens kvartfinale. Da endte det med 0-5-tap.

– Det er utrolig

Selv virker vikaren overlykkelig over sjansen.

– Det er utrolig, egentlig. Jeg hadde ikke forestilt meg at dette skulle skje i det hele tatt, spesielt ikke to ganger. Jeg ser virkelig frem til det som forhåpentligvis blir en spesiell kveld. Det er en unik mulighet for guttene, sier Critchley på mandagens pressekonferanse.

Klopp har fått mye motbør for avgjørelsen om å dra på ferie istedenfor å lede laget mot Shrewsbury. Critchley forsvarer sjefen og mener Klopp viser hvor mye han verdsetter de unge spillerne.

– Manageren gir meg selv, spillerne og resten av støtteapparatet en helt utrolig støtte. Jeg kan prate til ham når jeg ønsker. Når du ser den utrolige sesongen laget har, så er det bemerkelsesverdig at han gir unge spillere så mange sjanser som han gjør.

Vet ikke om Klopp tar kontakt

Sist Critchley ledet Liverpool var Klopp i Dubai og forberedte førstelaget til VM for klubblag. Men tyskeren klarte likevel ikke å holde seg fra å ta kontakt under kampen. Forventer Liverpools U23-trener det samme mot Shrewsbury?

– Jeg vet ikke. Jeg trenger ikke tenke på det nå. Han tok kontakt under Villa-kampen, fordi han følte det var det rette å gjøre.

– Selv om han ikke er der, så merker vi nærværet hans. Jeg tror at kanskje 1% av tankegangen hans vedrørende denne kampen var at guttene fortjente en ny sjanse etter kampen mot Aston Villa.

– Folk sier vi er et U23-lag, men det er vi ikke. Vi er et U19, U20-lag i beste fall. Det er alltid folk som klager på at unge spillere ikke får sjansen i dette landet, men de vil få det i morgen, og har allerede fått en tidligere denne sesonger. Det er hva manageren gjør, sier Critchley.