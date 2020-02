Søndag kveld ble en kvinne i 30-årene funnet død i sin leilighet i Sandefjord. Ikke lenge etter ble hennes 45 år gamle kjæreste pågrepet et annet sted i byen.

45-åringen er nå siktet for drap. Han er fra tidligere dømt til 14 års fengsel for å ha mishandlet og drept en mann i 20-årene tidlig på 2000-tallet.

Drapet var ifølge dommen brutalt.

Totalt ble åtte personer dømt for ulik grad av medvirkning i saken. 45-åringen fikk strengest straff, og ble dømt til 14 års fengsel. Ifølge dommen var motivet for hendelsen narkotikagjeld.

Den dommen sonet han til siste dag, noe som skjer i kun i 10 prosent av drapsdommer i Norge, fordi kriminalomsorgen benytter tiltak som prøveløslatelse for at innsatte skal bli vant til livet i det fri.

Nå sier kriminalomsorgen til TV 2 at de forsøkte en rekke tiltak for 45-åringen, men at de ikke vurderte det som trygt å slippe han ut samfunnet.

Litt over et år etter at han ble løslatt, er han siktet for et nytt drap.

Forsøkte en rekke tiltak

I en e-post til TV 2 skriver regiondirektør i Region Sør, Rita Kilvær, at Kriminalomsorgen prøvde ut flere av de tradisjonelle tiltakene for å vende 45-åringen til livet på utsiden.

FUNNET DØD: Thea Halvorsen Braavold (31) ble funnet død i sin leilighet. Hun blir beskrevet som et varmt menneske av sine venner. Foto: Per Skov/Privat

– Men her har domfelte brutt vilkår som for eksempel opphold på permisjonsadresse, unnlatt å møte tilbake i rett tid, begått nye straffbare handlinger eller ruset seg, sier hun.

Tillitsbruddene var så alvorlige at de Kriminalomsorgen mente det ikke var trygt å prøveløslate mannen.

– Overfor denne domfelte ble det forsøkt en rekke progresjonstiltak som viste seg å være ikke sikkerhetsmessig forsvarlig, og domfelte sonet derfor sin straff i fengsel helt frem til endt tid, sier hun videre. Hun vil ikke gå inn på enkelthendelser.

Videre opplyser Kilvær at i de få tilfellene hvor domfelte soner straffen i fengsel frem til endt tid, har Kriminalomsorgen som hovedregel forsøkt en rekke tiltak for en gradvis løslatelse.

Hun understreker at når en innsatt har sonet ferdig en dom, har Kriminalomsorgen brukt opp sine virkemidler, og kan ikke gjøre mer.

Bekymret

TV 2 er kjent med at politiet er blitt kontaktet av bekjente i miljøet som har uttrykt bekymring for at den siktede 45-åringen skulle løslates, og gå fri i samfunnet. Dette skal ha skjedd senest i november.

Kriminalomsorgen opplyser til TV 2 at de vurderer fortløpende om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gi domfelte permisjon, og etter hvert overføring til lavere sikkerhet, overgangsbolig og lignende.

– Det er et mål at flest mulig skal ha en gradvis tilnærming til løslatelsen frem mot endt tid, skriver regiondirektør i kriminalomsorgen Region Sør, Rita Kilvær.

TV 2 har snakket med flere bekjente av den avdøde kvinnen. De beskriver henne som et varmt og godt menneske, som satt seg selv foran andre.

– Det er en tragedie. Hun var så god og snill, sier en venn til TV 2.

Avhøret av den siktede ble mandag avbrutt på grunn av 45-åringens helsetilstand. Det er derfor uvisst hvordan han stiller seg til siktelsen.