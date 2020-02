Moren til terrormistenkt 20-åring: – Han var en snill og pålitelig gutt

NYLIG LØSLATT: Tidligere terrordømte Sudesh Amman ble nylig løslatt fra fengsel. Foto: Metropolitan Police via AP/AP Photo - Alberto Pezzali

I et intervju med Sky News forteller moren til den terrormistenkte at hun «hadde på følelsen» at det var sønnen som stod bak terrorangrepet i Streatham i London søndag.