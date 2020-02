– Kristin Gjelsvik, hold kjeft!

– Jeg har bedt henne diskutere med meg, men snakker bare om meg på nettet og i magasiner. Jeg synes hun burde være tøff nok til å ta en debatt og møte meg. Dette er 2020, og plastisk kirurgi er livsforandrende for mange mennesker. Hvorfor se ned på folk som ønsker det? Slutt å snakk om navnet mitt hvis du ikke har mot til å snakke med ansiktet mitt, avslutter Laursen med klar adresse til Gjelsvik.

Gjelsvik selv er uenig i kritikken, men sier hun gjerne stiller til debatt med Laursen.

– For det første: Jeg rakker ikke ned på kvinner som ønsker å endre utseendet. Jeg kritiserer normaliseringen av plastisk kirurgi, og hvordan enkelte profiler tjener penger på å promotere kropp. Jeg tar gjerne en debatt med Fie, med tviler på at den kan bli noe særlig saklig etter at hun sa på Insta-story: «Kristin, shut your vegan mouth. I hope you choke on a fucking carrot», etterfulgt av at hun hentet en finger opp fra buksa, skriver Gjelsvik i en e-post til God kveld Norge.

– Om jeg kan være garantert en mer voksen fremtoning, stiller jeg selvfølgelig til en debatt med henne.

Gjelsvik forteller videre at hun aldri har kritisert Isachsen som forretningskvinne, men heller måten hun fremstiller ting på.

– Sophie Elise er en dyktig forretningskvinne - det har jeg aldri vært uenig i. Men om forretningen drives på en etisk og moralsk måte, kan jo diskuteres, sier hun.

Nye regler

I september i fjor ble det kjent at det skal komme nye reklameregler for påvirkere.

En av representantene for påvirkere i utvalget er Kristin Gjelsvik, og hun forteller at de allerede er godt i gang med å gå igjennom innsendte klager.

– Nå fungerer det sånn at hvem som helst kan sende inn klager på ting de ser på som ikke så veldig hyggelige å bli presentert for, sier hun.

Gjelsvik mener at påvirkerne har et stort ansvar når det gjelder kroppspress, og at dette er et veldig viktig tiltak.

– Vi ønsker å redusere det kroppspresset vi ser i dag, og da regulere spesielt den markedsføringen som er rettet mot unge, sårbare jenter og gutter. Spesielt det som går på produkter man skal kjøpe for å bli finere, eller bli lik et falskt ideal som har blitt skapt på Internett, forteller hun.

– Men det fungerer veldig bra og vi er en veldig god gjeng som jobber aktivt med det. Så det er en stor ære å få lov til å være en del av det.

– Bransjen har stor skyld

Selv om bloggeren går hardt ut mot påvirkere og ting de velger å reklamere for, mener hun at det ikke bare er de som har en jobb å gjøre.

– Det er en haug av influensere som blir utnyttet av bransjen etter å ha vært med på et realityprogram. Et av hovedproblemene er jo at klinikker som tilbyr disse inngrepene utnytter unge, sårbare jenter som gjerne er i en posisjon hvor de har fått veldig mange følgere på kort tid, sier hun.

Hun forteller også videre at hun er lei av unnskyldninger som omhandler påvirkernes valg når det kommer til plastiske operasjoner.

– Man er en influenser for en grunn, og man blir et forbilde uansett. Man kan ikke si at man aldri har bedt om å være det, for det blir du enten du vil eller ikke. Om ikke dette er noe for deg eller et ansvar du ikke ønsker å ha, så får du bare komme deg ut av denne bransjen. For da er ikke det et sted du bør være, avslutter Gjelsvik.