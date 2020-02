Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny.

Jeg har en BMW 316 med dieselmotor som jeg støtt og stadig må etterfylle olje på. Nå lurer jeg på hva som er feil og om dette er dyrt å fikse opp i?

Benny svarer:

Heisann.

Det er slik at nyere biler fortsatt kan bruke olje. Det er derfor smart å følge litt med på dette og å peile oljen innimellom. Biler kan bruke opptil ca 0,5 liter olje per 1.000 kilometer, uten at det er feil. Er forbruket høyere, mener jeg at det er feil.

Du sier ikke hvor mye olje din BMW bruker, men slik jeg tolker spørsmålet ditt er det en god del.

Det første man må forsikre seg om, er at det ikke er noen lekkasjer. Det kan også være en innvendig lekkasje i motoren. Slik at olje forsvinner enten i kjølevæska (sprukket topplokk eller defekt topp-pakning) eller ut i eventuell en turbo - om bilen har det. Dette er ofte feil som merkes ganske fort, enten i form av mye røyk bak bilen eller dårlig motorgange. Eller begge deler – og det er dyrt.

Har du hatt dette oljeforbruket over noe tid, vil jeg anta at bilen din forbrenner / bruker opp oljen.

Det enkleste og billigste her er å forsøke å skifte ventiltettinger. Det kan avhjelpe problemet en god del, da disse kan bli sprøe og harde og dermed ikke tetter like godt lenger. Vi snakker om en reparasjon til noen tusen kroner her.

Andre årsaker kan være slitte ventilstyringer eller at stempelfjærene ikke tetter godt nok mot sylinderveggene. Dette kan skje på biler som har gått langt, hvor det har vært slurvet med service og vedlikehold, eller som har gått med for lite olje over tid. Det er rett og slett motorslitasje og en reparasjon her kan bli ganske omfattende. Vi snakker om flere titalls tusen kroner.

Akkurat hvor din lekkasje er, må du få et verksted til å prøve og finne ut for deg. Så får vi bare krysse fingrene for at det ikke er noen stor og alvorlig feil.

Ønsker deg lykke til!

