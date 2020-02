TV 2 ERFARER:

Frp redder skinnet til regjeringen

SNUR VEDUM RYGGEN: Fremskrittspartiet og Siv Jensen vil ikke følge Senterpartiet i Stortinget. Foto: Berg-rusten, Ole

Fremskrittspartiet og regjeringspartiene skal være enige om sin første avtale. TV 2 får opplyst at Frp nå har fremforhandlet et forbedret erstatningsordning for pelsdyrbønder.