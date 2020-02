Bentley (5) donerer blod til andre hunder: – Stort behov for flere donorer

– Jeg vil veldig gjerne hjelpe til, og det er veldig fint å ha muligheten til det, forteller Pettersen.

Hun jobber som henvisningskoordinator ved dyreklinikken AniCura, og har derfor erfaring med hvilke akutte situasjoner som kan oppstå. Heldigvis har hun en hund som oppfyller kriteriene for å være blodgiver.

– Han har ikke vondt av det, snarere syns han det er topp med både kos og mat. Også kan det jo være han plutselig en dag vil trenge den hjelpen selv, sier hun.

Etter Bentley har gitt blod får han både godteri og mat som takk for hjelpen.

^ DONOR: Bentley (5) får kos fra eier Kathrine Lund Pettersen mens veterinær Hilde Heggen hos AniCura tapper blod. Foto: Erik Edland / TV 2

Brukes så lite som mulig

Hundene som eies av ansatte ved klinikkene blir brukt så lite som mulig, slik at de ikke må donere for ofte.

– Vi blir spurt hvis det er et akutt behov, så man kan plutselig få en telefon om at det trengs blod, forteller Bentleys matmor Pettersen.

Hun tror ikke så mange hundeeiere vet at hunden deres kan være en blodgiver, og sier det absolutt hadde hjulpet om flere ble det.

– Har Bentley reddet noen liv?

– Det håper vi da. Vi vet ihvertfall at blodet hans har blitt brukt før, sier hun.

Flere kriterier

For hver gang en hund donerer blod, samles det 450 milliliter blod fra hunden. Det er nesten det samme som fra et menneske. Derfor må hunden blant annet veie over 27 kilo, være frisk og ha et stabilt temperament.

GODTERI: Etter donasjonen får Bentley rikelig med kos og godteri. Foto: Erik Edland / TV 2

– Han er både frisk, stor og rolig nok til at han kan hjelpe, og da føler jeg det er helt naturlig, sier Pettersen.

Veterinær Hilde Heggen hos AniCura forteller at de så langt det er mulig forsøker å ha hundene våkne mens de donerer blod.

– Hundene må være trygge. Vi vil ikke at de skal synes det er traumatisk å være her, forteller veterinær Heggen.

Veterinærene tester flere hunder årlig, for å se om de kan bli donorer. Det er dessverre ikke alle som har den muligheten.

– Det stresser mange hunder å ligge stille på siden, men selve stikket kjenner de ikke så mye av. Også er det noen som er så glade og energiske at de ikke klarer å ligge stille.

TV 2 har kontaktet AniCuras klinikker rundt om i landet. I Stavanger og Tromsø har klinikkene rundt én blodoverføring i måneden. I Oslo estimeres det at dyreklinikken har fra én til tre tilfeller, mens det i Moss er et snitt på to til tre månedlige tilfeller.

Hos den døgnåpne klinikken Evidensia har de et gjennomsnittlig behov for fem blodoverføringer i måneden.