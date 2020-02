Fredag kveld var det duket for årets Vixen Blog Awards der hele den norske bloggereliten var til stede. Under takketalen etter å ha vunnet «Årets sterke mening», raste Gjelsvik mot blogger-kollega Sophie Elise Isachsen nok en gang.

– Det eneste jeg kan se har forandret seg siden jeg ønsket endring er puppestørrelser, neser og hoftebredder, sa Gjelsvik i tordentalen.

Joakim Kleven reagerte umiddelbart på Gjelsviks tale ved å utbryte spontant:

– Problemet er at du angriper enkeltpersoner, ikke gjør det.

På dette svarte Gjelsvik fra scenen:

– Det gjør jeg ikke heller, Joakim.

– Mer på hennes side

Mandag morgen gjestet Joakim Kleven God morgen Norge, og da hadde følelsene roet seg noe.

– Jeg støtter veldig mye av det Kristin Gjelsvik sier og mener. Jeg er mer på hennes side, forteller Joakim Kleven til God morgen Norge.

Men for publikum under Vixen Blog Awards kunne det virke som det stikk motsatte.

Kleven satt ved siden av Isachsen da det skjedde, og ble nemlig beskyttende overfor venninnen sin, da Gjelsvik gikk til angrep.

– Jeg synes det var hverken tiden eller stedet å gjøre det, forklarer Kleven og fortsetter:

– Det var ubehagelig å sitte der når venninnen din blir hengt ut på den måten.

Fått kritikk tidligere

Videoen av Kleven som avbryter Gjelsvik sin tale har gått sin seiersrunde på sosiale medier.

– Jeg er litt flau over at jeg gjorde det, men samtidig så fikk jeg en «ut-av-kroppen» opplevelse. Jeg er så glad i Sophie, og jeg syntes ikke det var fortjent, forklarer Kleven.

Kristin Gjelsvik vant prisen for «Årets sterke mening» like etter at Sophie Elise Isachen hadde mottatt prisen for «Årets business». Gjelsvik har tidligere gått hardt ut mot Isachsen og anklaget henne for å være Norges desidert dårligste og farligste forbilde.

Etter prisutdelingen sa Isachsen til Dagbladet at hun synes det var synd at Gjelsvik brukte taletid på å kritisere henne.

– Jeg er veldig glad for at jeg vant pris, jeg vet at jeg har jobbet hardt for den. Jeg synes selvfølgelig at det er synd at hun bruker talen sin på å snakke dritt om meg fordi det er jo det hun gjør, sier Isachsen.