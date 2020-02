Brudd ved en finger er grunnen til at Klæbo ikke går.

Klæbo bekrefter bruddskaden på Instagram.

Trønderen ligger på andreplass i verdenscupen sammenlagt, 235 poeng bak Aleksandr Bolsjunov.

Nå kan han mest sannsynlig glemme å ta igjen russeren.

– Jeg håper å bli klar til Ski Tour 2020, skriver Klæbo.

Landslagslege Øystein Andersen sier at Klæbo vil trene alternativt mens verdenscupsirkuset ruller videre i Sverige.

– Johannes har pådratt seg brudd i et lite bein ved en finger, og må trene alternativt hjemme når verdenscupen i Falun går til helgen. Vi håper og tror SkiTour 2020 fortsatt er innen rekkevidde, sier Andersen til Skiforbundets hjemmeside.

Sprint-esset sto over NM-rennene på Konnerud fordi han ikke følte seg i form.

I Falun står klassisk sprint og 15 km fellesstart i fri teknikk på programmet, to øvelser som ville passet Klæbo ypperlig.

– Det finnes ikke et godt tidspunkt for en toppidrettsutøver å få en skade, men å få det midt i sesongen er særdeles ubeleilig. Det er hell i uhell at det er i en mesterskapsfri sesong, men det er omtrent der flaksen stopper, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Han tror Klæbo hadde kjempet om seieren både i sprint og på 15 km til helgen. Skinstad påpeker at herrene etter planen skulle gå 30 km individuell start i fri teknikk, men at snømangel gjorde at arrangøren endret til 15 km fellesstart.

– Det gjør det enda verre, sier Skinstad.

Han tror og håper at Klæbo er tilbake til Ski Tour.

– Man må ha staver for å konkurrere. Dette er en filleskade som vil sette ham tilbake, men jeg vil tro det vil kunne funke med skinner. Det blir spennende å se hva de finner på, sier langrennseksperten.