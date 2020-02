Klokken 12.45 meldte Sør-Vest politidistrikt om en hendelse i Sandnes.

– Meldingen gikk på at en jente hadde gått til angrep på elever og lærere. Lærerne ved skolen fikk kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Helene Strand til TV 2.

Politiet dro til skolen, der det kom frem at to jenter på 13 år hadde dratt til en annen skole for å banke opp en tredje jente.

– Det er hårreisende. Det er ikke bra i det hele tatt. Heldigvis ble ingen skadd i hendelsen, sier Strand.

Jentene som dro til skolen er hentet av foreldrene.

– Her må skole, foreldre og barnevern involveres. Politiet vil etterforske om dette er snakk om et engangstilfelle eller noe større som er i oppsving, sier Strand.

I desember omtalte TV 2 en trend i Stavanger-regionen der jentegjenger angriper jevngamle. Videoer av hendelsene viste jenter som sparker, slår og drar andre jenter etter håret, mens flere står og ser på.

Det er ikke kjent om hendelsen ved skolen i Sandnes har tilknytning til trenden politiet varslet om i desember.

Politiet uttalte den gang at voldsepisodene hadde pågått over tid. Moren til et av ofrene fortalte om hvordan angrepene foregikk.

– De hopper på og angriper jenter, ofte i gjeng mot ett enkelt offer. De river i bakken, spenner og slår mens de ligger nede. Vi har også hørt om kvelningshendelser og hjernerystelser, sa moren.