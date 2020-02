Alle vil ha en bit av Erling Braut Haaland, men Norges Fotballforbund (NFF) sørger for at norsk presse sitter igjen med smuler når 19-åringen kommer til landslagssamling i Oslo neste måned.

Får Zlatan-behandling

NFF opplyser til VG at de tar grep og skjermer landets heteste tenåring fra pressen. Kun TV-rettighetshaver vil få intervjue Haaland på tomannshånd før kampen. For øvrig presse er Haaland kun tilgjengelig på en pressekonferanse sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck.

Det er samme tilnærming som svenskene har hatt til pressens tilgang på Zlatan Ibrahimovic og Norges Skiforbund med blant andre Petter Northug.

Årsaken er at landslagets nye superspiss ikke skal tappes for energi før den viktige nasjonsligakampen mot Serbia.

– Vi merker at Erling er en av de heteste spissene i Fotball-Europa. Det er ikke bare fra sportsjournalister. Det er henvendelser fra ulike underholdningsprogrammer, talkshow, portrett- og dokumentarønsker, sier mediesjef Svein Graff til avisen.

Blomstrer med Haaland på laget

Etter overgangen fra Salzburg til Borussia Dortmund har nordmannen fortsatt å være brennhet foran mål. I helgen satte han inn sin sjette og sjuende scoring etter overgangen til Bundesliga for tre kamper siden. I de to første kampene var han innbytter.

Dortmund-trener Lucien Favre snakket avslappet om «hypen» rundt Haaland da han møtte pressen mandag i forkant av cupkampen mot Werder Bremen.

– Vi må bare jobbe på videre. Han tilfører oss noe nytt bare gjennom kroppsspråket og hvordan han opptrer på trening, sa Favre.

Nordmannens målteft er blitt en snakkis ikke bare i Tyskland, men i hele Europa.

– Det føles deilig, og det aller viktigste er at vi har vunnet kampene. Vi har blomstret med Haaland på laget, men vi må huske at han også er bare 19 år og at han bli bedre på det meste. Men vi er veldig fornøyd med ham, sier Favre.