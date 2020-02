! Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny.

Takantennen på bilen min sitter bom fast. Jeg prøvde å løsne den i forbindelse med vask i vaskemaskin. Antar den har rustet fast.

Har du noen tips og triks for å få den av eller er det bare å bite i det sure eplet og ta turen innom verkstedet? Er jo greit å kjørt bilen i en vaskeautomat innimellom.

Benny svarer:

Heisann. Helt enig med deg – klart du må vaske bilen innimellom. Det er viktig for å ta best mulig vare på den.

Jeg antar ut fra spørsmålet ditt at dette er en takantenne med løs "pisk" som er skrudd fast i en fot på taket. Og at du kanskje har forsøkt å dusje den med WD40, CRC eller lignende? Det skal kunne penetrere ned i gjengene. La det gjerne stå natta over. Det har nok irret fast.

Så må du finne et godt verktøy som passer helt perfekt. Så er det bare å ta i så mye du tør. Hjelper ikke dette, kan du forsøke å varme opp, for eksempel med en varmelampe eller lignende. Det kan hjelpe. Men pass på lakken, så du ikke brenner den. Noen antenner er også belagt med gummi. De er heller ikke så glade i sterk varme. Så vær forsiktig. Men å få lunket litt på dette kan absolutt hjelpe. Igjen; på med riktig verktøy og forsøk å skru den av.

Om du tar i så mye at antenna brekker i foten, og det kan godt skje, er det en relativt smal sak å skifte den. Kanskje er det noe du må gjøre uanset.t om du ikke får løsnet den.

Selve antenne-foten sitter ofte bak et kupelys eller lignende og er som regel bare festet med en mutter. Jeg skiftet en god del slike i min tid som bilmekaniker, så du er ikke den første som opplever dette. Sikkert ikke den siste heller.

Alternativet er jo enten håndvask eller børsteløs vask av bilen, til du får fikset dette.

Lykke til!

