En kvinne i 30-årene ble søndag funnet død i en leilighet i Sandefjord. Politiet ble gjort oppmerksom på kvinnen etter tips fra vitner.

En mann i 40-årene ble senere pågrepet et annet sted i Sandefjord. Han er nå siktet for drap. Det er omstendigheter på åstedet som gjør at politiet opprettet drapsetterforskning.

Mannen er foreløpig ikke avhørt, men han skal avhøres i ettermiddag med forsvarer tilstede, opplyser politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Ole Bjørn Sakrisvold til TV 2.

– Utover det kan jeg opplyse at relasjonen mellom de to er at de var kjærester, sier Sakrisvold.

– Er den siktede tidligere straffedømt?

– Han er kjent av politiet, jeg vil ikke gå nærmere inn på av hvilke forhold det dreier seg om, sier han.

Mannens forsvarer, Jonny Sveen, opplyser til TV 2 at han tidligere har representert mannen i retten. Han har foreløpig ikke snakket med sin klient, og det er uvisst hvordan han steller seg til siktelsen.