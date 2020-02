Tror russisk etterretning avlyttet telefoner

Sammenheng med Frode Berg

Ølen Betong kommer de neste dagene til å føre en rekke vitner for å bevise hvordan det ene førte til det andre, blant dem spiondømte Frode Berg.

Berg-saken har nemlig en indirekte sammenheng med Atle Berges problemer, sa advokat Per Ristvedt under innledningsforedraget.

Frode Berg har innrømmet at han fungerte som kurer for E-tjenesten mellom 2015 og 2017. For dette ble han pågrepet og senere dømt til 14 år fengsel i Russland i 2019.

– Frode Berg var i full operasjonsmodus på den tiden Berge og Stø ble pågrepet. FSB var på tå hev, sa Ristvedt, og mener dette kan forklare den hardhendte behandlingen hans klient ble utsatt for.

Begge sakene illustrerer en kultur for uaktsomhet hos de hemmelige tjenester, som bør endres, krevde advokaten.

– Norge har og bør ha en etterretningstjeneste. Men det kan ikke tillates at etterretningen opererer slik at den utsetter privatpersoner og virksomheter for stor risiko. Det må gå en grense.

Staten slår tilbake

Fra statens side, nekter regjeringsadvokat Fredrik Sejersted for at PST har gjort noe ulovlig eller uaktsomt. E-tjenestens eventuelle virksomhet vil han overhodet ikke kommentere.

STATEN NEKTER: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i forbindelse med Ølen - saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi kan ikke se at det er gjort noe kritikkverdig fra tjenestenes side, og langt mindre noe erstatningsbetingende, sier Sejersted til TV2.

Staten vil gjennom sin bevisførsel forsøke å dokumentere at PSTs kontakt var høyst legitim og helt i tråd med tjenestens samfunnsoppdrag.

Samtalene med Kurt Stø var såkalte «sikkerhetssamtaler», og ikke vervingsforsøk, hevder regjeringsadvokaten, som de neste dagene vil presentere graderte dokumenter og vitner som beviser dette.

– Staten har gått til det ganske uvanlige skritt å be kongen i statsråd via en resolusjon, om adgang til å fremlegge gradert informasjon. Det betyr ikke at informasjonen avgraderes, men det betyr å få en tillatelse til å føre den bak lukkede dører, og med pålegg om taushetsplikt, forklarer Sejersted.

Staten avviser både uaktsomhet, årsakssammenheng og erstatningsbeløpet Ølen Betong krever.

Det er satt av fem dager til saken, og dom vil først foreligge om flere uker.