Tveita (28) har tidligere spilt for Bryne, Viking og Sarpsborg 08.

Han sto uten kontrakt, og Brann betaler derfor ingen overgangssum for Tveita.

28-åringen fikk 88 kamper for Sarpsborg 08, i tillegg til 12 kamper i Europaligaen.

– Jeg er en offensiv back som liker å ta med meg ballen fremover. Jeg jobber også knallhardt for laget og dekker store rom, sier Tveita, som også kan spille kant, indreløper og midtstopper, til brann.no.

Han har vært skadeplaget det siste året. Forrige sesong spilte han kun ni seriekamper for Sarpsborg 08. En vond akilles har skapt trøbbel for Tveita.

– Vi har alltid grundige fysiske og medisinske tester før vi signerer spillere, for å sjekke at alt er i orden. Jon-Helge har en skade som det medisinske apparatet har store forhåpninger om at han skal bli helt frisk fra. Vi er veldig fornøyde med å fått signert en så god spiller som Bosman, og han vil styrke et allerede sterkt lag, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.