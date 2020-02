Norge har gitt Coby (33) ny fødselsdato – nå får han verken medisiner, førerkort, bankkonto eller jobb

– Det føles som om jeg er blitt frarøvet menneskerettighetene mine, som å kunne ha en bankkonto, hente ut medisiner og ha et førerkort, sier han, og fortsetter:

– Siden jeg ikke har førerkort, får jeg ikke jobb her i Bardufoss. Og får jeg ikke meg et norsk førerkort innen fem måneder, må jeg ta kjøretimer og kjøre opp på nytt. Det koster 20.000-30.000. Og gjett hva? Jeg har ikke de pengene, fordi jeg ikke har en jobb. Jeg får jo ikke tatt opp lån heller, fordi jeg ikke er bankkunde, sier han.

Må klage

Han forteller at det lengste han har kommet med Folkeregisteret i denne saken, var å få en beskjed om at han kunne sende en skriftlig klage.

– Det virket ikke som det var store sjanser for å få endret dette. Det er ufattelig firkantet, sier han.

– Det er helt umulig å kjempe mot staten, sier Eva Britt.

Paret sier at de mandag sender en klage til Skatteetaten, hvor de ber om at Coby får et personnummer som matcher fødselsdatoen hans.

«Det burde ikke under noen omstendighet være så enkelt å endre et menneskes identitet. At den kan forandres med et tastetrykk uten å på forhånd så mye som snakke med vedkommende, er absurd. At det nå skal vise seg å være så vanskelig å rydde opp i, er også totalt uakseptabelt,» skriver Eva Britt i klagen.

Videre skriver hun at Coby føler seg uglesett og «som en kriminell med falske papirer og pass».

«Dere har egentlig fratatt han muligheten og retten til et liv her i Norge, når han ikke kan legitimere seg med hans eneste offentlige ID-bevis. Han vil ikke få noen annen form for ID-bevis så lenge han er registrert hos Folkeregisteret med feil fødselsdato,» skriver hun.

Skatteetaten: – En belastet dato

Skattetaten sier til TV 2 at brevet er ment å skulle brukes overfor for eksempel andre offentlige myndigheter.

– Hvis problemer oppstår som følge av at fødselsnummer avviker fra fødselsdato, kan det vises til brevet fra Skatteetaten, sier Elin Imsland, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Hun forklarer at Skatteetaten fra tid til annen må tildele fødselsnummer som avviker fra fødselsdato.



– Det er fordi det på noen datoer nesten ikke finnes tilgjengelige numre. Den omtalte datoen, 5.mai 1986, er en slik presset dato for hankjønn. Muligheten til å gjøre dette er regulert i § 3-3 i folkeregisterloven (siste setning i andre avsnitt). Når det ikke er tilgjengelige numre for en aktuell dato, benytter vi datoen for når vi mottar meldingen som grunnlag. Dette fremgår av forskriften § 3-3-1, sier hun.

Og:

– På sikt vil situasjonen bli bedre. Skatteetaten moderniserer nå Folkeregisteret, og det nye Folkeregisteret vil ha to felt: Ett der fødselsnummer fremkommer og ett der kun fødselsdato fremkommer. Konsumentene av Folkeregisteret kan da lese fødselsdatoen når de slår opp i systemet.