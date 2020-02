Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under de to kjedene G-Sport/G-Max og Intersport. Den første G-Sport-butikken åpnet i 1969.



Selskapet besluttet i august 2019 å samle seg bak navnet Intersport.

Styret utdyper i pressemeldingen at kostnadene og forpliktelsene knyttet til konsernets drift samlet sett ikke ansees å være bærekraftige.

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg sier selskapet har gjort grunnleggende endringer den siste tiden, som å rydde i varelageret og styrke samspillet mellom netthandel og fysiske butikker.

– Samtidig har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget. Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, uttaler Lindberg i pressemeldingen.

Totalt består konsernet av i underkant 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

Saken oppdateres.