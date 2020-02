Rask hjelp reddet livet til Henry (53)

Randaberg og Øygarden er blant de litt over 60 kommunene som har fått tilskudd fra staten. Resultatene er oppsiktsvekkende. Hele seks av ti blir friske etter bare noen timer med behandling, viser forskning fra Folkehelseinstituttet.

– Det er dobbelt så gode resultater med rask psykisk helsehjelp som ved annen ordinær oppfølging i kommunene, sier Trond Asmussen, faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

VIRKER: Faglig rådgiver Trond Asmussen ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Foto: Roald Lund Fleiner

Nøkkelen er den korte ventetiden, forklarer han.

– Det å komme raskt til hjelp hindrer grubling, sykemelding og forverring. Du får snakket med noen, du får hjelp fort og hindrer da at det utvikler seg til noe langt verre, sier han.

Halvparten fikk nei fra staten

Tilbudet er altså en udiskutabel suksess, og naturlig nok har RPH blitt en snakkis ute i kommunene.

Men langt fra alle får tilgang til lommeboka.

I 2019 søkte 63 kommuner om tilskudd. Halvparten fikk nei, fordi det ikke var nok penger til alle. Dette på tross av at både statsministeren og helseministeren har varslet økt satsing på psykisk helse.

– 33 avslag. Er det prioritering?

– Det er jo da noen som har fått. Det viser at dette er noe mange kommuner ønsker å gjøre, og vi ønsker å hjelpe enda flere kommuner til å komme i gang. Derfor har vi nå åpnet for at de kommunene som ikke får tilskudd – likevel kan være med på opplæringsprogrammer. Jeg håper at mange kommuner bruker det, sier helseminister Bent Høie (H).

VIL PRIORITERE: Helseminister Bent Høie (H) har ved flere anledninger skrytt av rask psykisk helsehjelp. Likevel fikk halvparten av kommunene som søkte om midler i 2019 avslag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Ikke godt nok

Svaret fra statsråden holder ikke for kommunepsykolog Dyregrov. Han mener det er for tynt.

– Det koster jo litt å satse, men det koster mye mer å la være.

Dyregrov mener ordningen burde innføres i alle landets kommuner. Det er god samfunnsøkonomi, sier han.

– Har man gått sykemeldt bare i noen uker, så øker sjansen dramatisk for at man faller utenfor arbeidslivet på lengre sikt.

Et avgjørende tilbud

Vaktmester Henry Thrane har hatt et par tilbakefall etter at han ble dårlig for tre år siden.

Men nå går det lengre og lengre tid mellom hver gang.

IKKE FORNØYD: Psykolog Kyrre Dyregrov i Øygarden kommune mener regjeringen bør sette av penger slik at Rask psykisk helsehjelp bør innføres i alle landets kommuner. Foto: Privat

Og med teknikkene han har lært, har han nå blitt det han kaller «sin egen terapeut». Thrane takker psykologene som var tilgjengelige da han trengte det som mest.

Hjelpen han fikk gjennom RPH kan ha reddet livet hans.

– Det har vært helt avgjørende for meg. Det er vanskelig å spå hva som hadde skjedd ellers, men jeg frykter da at det bare hadde vært én utvei. Og den er det ikke verdt å tenke på en gang, sier han.