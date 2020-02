– Så vidt jeg vet har ikke USAs regjering bidratt med noen konkret hjelp til Kina så langt, sier Hua Chunying, talskvinne i det kinesiske utenriksdepartementet.

Hun legger til at USA var det første landet som innførte innreiseforbud for kinesiske borgere – i strid med anbefalinger fra WHO. USA skal også ha vært det første landet som hentet ut sine ansatte ved konsulatet i Wuhan.

Hua mener disse strenge tiltakene kan forårsake og spre panikk.

