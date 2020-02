Ny smell for Erna Solberg

Mens fremgangen til Fremskrittspartiet fortsetter, får Høyre får sin laveste oppslutning på over 10 år på den ordinære februarmålingen Kantar har laget for TV 2.

– Det er vi ikke fornøyd med

Ikke siden før stortingsvalget i 2009 har oppslutningen om Høyre vært lavere enn nå. Partiet får bare 17,8 prosents oppslutning.

– Det er vi ikke fornøyd med. Vi skal slåss for at ikke blir videreutviklingen. Forrige uke da denne målingen ble tatt opp var en veldig turbulent uke, da skjer det store svingninger, sier Erna Solberg (H).

Sammenlignet med den ordinære målingen i januar går Høyre tilbake 4,6 prosentpoeng. Deler av fallet kom umiddelbart etter at Frp vedtok å gå ut av regjering, men fallet har fortsatt også i den første uken med trepartiregjering.

Sammenligner vi med målingen Kantar gjorde for TV 2 dagen etter at Frp vedtok å gå ut av regjering, er tilbakegangen på 2,6 prosentpoeng. Denne målingen ga et øyeblikksbilde dagen etter exiten, mens den ordinære februarmålingen er tatt opp som vanlig gjennom en hel arbeidsuke.

– Det er veldig viktig for denne regjeringen at vi skaffer oss et borgerlig flertall, men at Høyre som er tyngdepunket faktisk blir stort nok, sier Solberg.

Bakgrunnstallene viser at andelen tidligere høyrevelgere som sier de vil stemme på partiet faller, samtidig som Høyre mister 77.000 flere velgere til Frp enn de henter tilbake.

– Det er nok en reaksjon på at veldig mange velgere som ligger mellom Høyre og Frp, som har ønsket seg at vi skal være kjernepunktet i en regjering, og som kanskje også har vært mer enig med Frp i noen av de sakene som regjeringen har diskutert. Men samtidig så mener jeg at dette er velgere vi kommer til å slåss om helt frem til valgdagen.

Frp vokser videre

Samtidig som Høyre faller, fortsetter fremgangen til Fremskrittspartiet. Partiet får nå 15,7 prosent, en fremgang på hele 7,0 fra den ordinære januarmålingen.

Sammenlignet med målingen tatt opp dagen etter at partiet bestemte seg for å gå ut av regjering, øker Frp med 1,1 prosentpoeng.

– Det er veldig hyggelig. Det viktigste med målingen er at den viser en veldig positiv utvikling for Fremskrittspartiet. Det gir oss en skikkelig vitamininnsprøyting, sier partileder Siv Jensen (Frp).

– Hva er det som gjør at dere går så mye frem?

– Jeg tror mange setter pris på at Frp har en veldig klar og tydelig tale. Det er åpenbart lettere å gjøre i opposisjon enn i regjering. Jeg tror mange kjente på det jeg sa som begrunnelse på hvorfor vi gikk ut av regjering, nemlig at vi satt i en regjering som var blitt grå og utydelig.