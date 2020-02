Trenden har vært tydelig i flere år: Det har blitt stadig færre dødsulykker på norske veier.

Sikrere biler og bedre veistandard er regnet som de viktigste faktorene bak dette.

Men 2020 har ikke startet bra. Tall fra Trygg Trafikk viser nemlig at hele ni personer omkom i trafikken denne måneden.

Det er en økning fra fjoråret og vi må tilbake til 2016 for å finne en dårligere start på året.

Lang og vanskelig vei

– Det er trist at så mange har mistet livet i trafikken allerede i år. Spesielt tragisk er det at vi har mistet et lite barn og flere ungdommer. Våre tanker går til alle de som sitter igjen med uendelig mye smerte og sorg over å ha mistet den kjæreste de hadde.

– Sammen med myndigheter, organisasjoner og næringer skal vi i Trygg Trafikk gjøre det vi kan for å forhindre alvorlige ulykker i trafikken. Dessverre er det en lang og vanskelig vei for å komme helt i mål, men vi gir ikke opp, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Sikrere biler blir regnet som et viktig bidrag til nedgangen vi har sett i dødsulykker i trafikken. Foto: Euro NCAP.

Flere tilfeller på vinteren

Av ni dødsulykker var tunge kjøretøy involvert i fem, altså over halvparten av ulykkene i januar.

– Vi registrerer fortsatt en økning i dødsulykker hvor tunge kjøretøy er involvert. Vi har også sett over tid at det er langt flere tilfeller av dette i vinterperioden sammenlignet med resten av året. Derfor må vi ikke glemme at vi må ta ekstra forbehold i trafikken når føreforholdene er som de er. Det er større krav til dekk og teknisk utstyr og ikke minst fartstilpasning og oppmerksomhet på trafikken, oppfordrer Johansen, i en pressemelding.

Flest i Nordland i fjor

Flere mistet livet i Viken i januar, her var det fire dødsulykker. To personer mistet livet i Nordland, i tillegg kommer én i Oslo, én i Troms og Finnmark og én i Vestland.

– Viken har mistet dobbelt så mange som januar i fjor. Nordland var det fylket hvor det var flest som mistet livet i trafikken i 2019 og dessverre har også de en trist start på året, sier Johansen.

LES MER: Med denne bilen har de klart noe ganske utrolig

Se video: Her krasjtester de den nye elbilen fra Kina