Disse tidligere Premier League-spissene kan din klubb fremdeles hente

Nicklas Bendtner (32)

Enhver liste med respekt for seg selv inkluderer Nicklas Bendtner når muligheten byr seg. Den tidligere Arsenal-spissen, som til våren får en egen reality-serie, fikk kun fire måneder i FC København uten å notere seg for ligascoring. Lord Bendtner viste i små glimt prov på gamle ferdigheter i Rosenborg, men det begynner å bli en stund siden «Lord Bendtner» leverte jevnt på et høyt nivå. Det ville nok blitt et rabalder dersom dansken returnerte til Premier League, men noen klubber tenker kanskje at all PR er god PR - i så fall er Bendtner den perfekte signering.

Diafra Sakho (30)

Sakho spilte i West Ham mellom 2014 og 2018, og noterte seg for 18 mål på 62 kamper. Deretter gikk turen til Ligue 1 og Rennes for rundt 100 millioner korner, før han ble utlånt til Bursaspor i Tyrkia forrige sesong. Senegaleseren har ikke det beste målsnittet, men Sakho er bare 30 år. Dersom han holder seg i form, har spissen flere gode fotballår igjen i kroppen.

Emmanuel Emenike (32)

Da Solskjær trakk frem en av hovedårsakene til at Ighalo ble hans mann, ble hans status som toppscorer fra Afrikamesterskapet nevnt. En annen vinner av tilsvarende pris kan også være aktuell, ettersom Emenikes kontrakt med belgiske Westerlo ble terminert i november. I 2013 ble han toppscorer for Nigeria-laget som vant Afrikas gjeveste nasjonsturnering, og senere på året solgt til Fenerbahce for over 100 millioner kroner. I januar 2016 var han utlånt til West Ham, men scoret kun FA-cupmål i sitt eneste halvår i engelsk fotball. Etter den tid har han i tillegg til i Tyrkia også spilt for Olympiakos, Las Palmas og nå senest Westerlo.

Modibo Maïga (32)

En annen tilgjengelig spiller med fortid i West Ham, som kanskje kan være noe om desperasjonen blir stor nok. Landslagsspilleren fra Mali spilte i Øst-London mellom 2012 og 2015 og noterte seg for mål i tre ulike Premier League-sesonger. Totalt står han imidlertid kun med fire mål på 34 kamper i engelsk fotballs øverste divisjon, og det begynner å bli en stund siden. Siden den gang har han spilt i Saudi-Arabia, Emiratene og nå senest i thailandsk fotball, der kontrakten med Buriram United gikk ut etter forrige sesong.

Bradley Wright-Phillips (34)

Bradley er kanskje ikke like kjent som sin bror, Shaun, eller sin far, Ian. Likevel har spissen gjort seg bemerket i Nord-Amerika, der han ble toppscorer to ganger og havnet på All Star-laget så sent som i 2018. New York Red Bulls har hedret draktnummer 99 i klubben grunnet hans suksess der, der han blant annet scoret totalt 126 mål på 240 kamper i løpet av en seksårsperiode og ble kalt «en av de beste spissene i MLS-historien» av Red Bulls sportsdirektør. Sist han forsøkte seg i Premier League ble det to mål på 32 kamper for Manchester City mellom 2004 og 2006.

Victor Anichebe (31)

Tanksenteren fra Nigeria blir daglig satt i forbindelse med David Moyes av diverse humorkontoer i sosiale medier, ettersom skotten hadde ham under sine vinger i Everton mellom 2006 og 2013 og deretter også gav ham en ny sjanse i Sunderland for drøyt tre år siden. 31-åringen har totalt kun 26 mål på 204 Premier League-kamper, og har - som flere andre - også hatt en karriere i Kina etter forrige møte med engelsk toppfotball. Det er imidlertid to år siden forrige kamp i Beijing, og han vil kanskje være den største gamblingen på denne listen.

Eduardo (36)

I sin tid en av Europas heteste brasilianske spisser da han ble hentet til Arsenal fra Dinamo Zagreb i 2007. Sør-amerikaneren var allerede da landslagsspiller for Kroatia - og er nasjonens tredje mestscorende noensinne - men ble kanskje aldri seg selv igjen etter beinbruddet han pådro seg mot Birmingham i februar 2008. Sommeren 2010 forsvant han fra engelsk fotball til Sjakthar Donetsk, og siden den gang har han også vært innom klubber i hans opprinnelige hjemland og Legia Warszawa. Siste opptreden på banen kom i starten av forrige sesong for polakkene, og han har vært klubbløs det siste året.

PS! Denne listen består kun av spisser som allerede har spilt i Premier League. Av andre rutinerte spillere har man for eksempel eks-La Liga-profil Sergio Garcia (36), som står med 75 mål på 360 kamper i en av Europas beste ligaer, Diego Tardelli (34), som har tre mål på tolv landskamper for Brasil og en fortid i blant andre Real Betis og PSV og Ross McCormack (33), som i sin tid var en av Championships giftigste spisser men har slitt med skader og mislykkede Australia-opphold de siste årene. En mann som Vladimir Weiss (30) kunne også vært nevnt, men er utelatt fordi han betraktes mer som vingspiller enn spiss.