Mener e-post avslører

Advokaten mener også at de har bevis for at Lie samtykket til opplysningene det vises til i boken.

– Lie svarte positivt i en e-post om å bidra i boken. Det ble heller ikke sagt noe om at hun motsetter seg det andre elementet i biografien, sier Helle.

Ifølge advokaten ble det først åtte dager etter denne epost-korrespondansen fremsatt krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred.

Aylar Lie sa sin forklaring at hun var provosert, og at hun føler seg urettferdig behandlet.

– Dette handler ikke om PR eller penger. Jeg har bedt om 100.000 kroner som jeg skal gi til ut veldedig formål. Dette blir en symbolsk sum fordi jeg føler meg urettferdig behandlet, sier Lie.

– Utrolig sint

Lie sier at hun ble kontaktet av en journalist som gjorde henne kjent med at hun var omtalt i boken til Northug, og at de ønsket å møte henne for å prate om det. Lie sendte da en melding til skistjernen og spurte hva som sto om henne:

«Jeg har ikke lest boken. Tror det står at vi datet», skal Northug ha skrevet tilbake.

Pokerspilleren hevder deretter at hun ble kontaktet av forlaget kort tid før boken ble utgitt.

– Jeg oppfattet at e-posten var ment som informasjon, og ikke noe jeg kunne kommentere eller gjøre noe med. Jeg er ikke kjent med mine rettigheter om jeg kan stoppe en bok som allerede er skrevet, og synes situasjonen var utrolig ubehagelig. Jeg ble utrolig sint på Petter, sier Lie.

– Ingen ville trodd på meg

Pokerspilleren sier at hun følte seg bundet da hun så at boken var ferdig trykket og allerede sendt ut.

– Samtidig sitter jeg på en historie som ikke tilhører det offentlige rom, og det setter meg i en vanskelig situasjon. Jeg måtte gå i mot Norges skikonge Petter Northug og det Stordalen-eide selskapet Strawberry Publishing som har uendelig med penger. Uansett hva jeg sa, så trodde jeg at jeg ville tape. Om jeg skulle lagt frem min egen historie, så ville ingen trodd på meg, sier Lie.

