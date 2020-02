Virusfrykten har spredd seg siden utbruddet i byen Wuhan i Kina for noen uker tilbake.

Mandag har 361 personer mistet livet etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Det er flere dødsfall enn SARS forårsaket i Fastlands-Kina. Ytterligere 17.000 har fått påvist smitte.

Flere flyselskaper har innstilt alle flyvninger til Kina, og Russland har stengt sin grenseoverganger mot landet. Flere store byer i Kina har blitt isolert, i et forsøk på å hindre spredning.

USA og flere andre land har innført innreiseforbud for utenlandske reisende som kommer fra Kina blir holdt i karantene.

Pandemifrykt

Eksperter antar at coronaviruset har smittet til mennesker fra flaggermus. Smitten har spredd seg svært raskt, og myndigheter har fryktet at viruset ville føre til en global pandemi.

Nå sier derimot norske helsemyndigheter at smittefrykten kan ha vært overdrevet.

FAGDIREKTØR: Trusselen fra viruset kan ha vært overdrevet ifølge Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Berit Roald

– Det ser jo nå ut som at det er en mindre alvorlig sykdom enn det vi trodde i utgangspunktet. Det ser ut som at rundt to prosent som smittes dør, og det bør vi kunne takle, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelsverket, Steinar Madsen til TV 2.

Han får støtte fra overlege på Folkehelseinstituttet Karoline Brakstad, som peker på at tallene på døde og smittede i Kina fremdeles er svært små, med tanke på at det er snakk om et land med nesten 1,4 milliarder innbyggere.

– Tallene er små, så vi har ikke så veldig mye å bekymre oss for i Norge. Dette er nok i all hovedsak et forkjølelsesvirus, som vi følger nøye med på, spesielt fordi det er noe nytt, sier Brakstad til God Morgen Norge.

Årlig dør 900 mennesker i Norge av sesonginfluensa, og 5000 legges inn på sykehus. Brakstad sier at det kan hende coronaviruset er mindre farlig enn den tradisjonelle influensaen.

– Men grunnen til at vi følger nøye med på dette er hovedsaklig at vi ikke ønsker nye virussmitter i Norge, sier Brakstad.

Frykter mangel på medisiner

Mandag samles norske helsemyndigheter for å gjøre en felles gjennomgang av trusselen viruset utgjør. Eksperter fra Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Forsvaret og politiet vil være tilstede på møtet.

Hovedformålet med møtet er å koordinere en beredskap for å begrense smitten i Norge.

Fagdirektør Madsen sier til TV 2 at det myndighetene er mest redd for nå er mangel på medisiner.

– Produksjonen kan falle i Kina, fordi de som produserer medisinene kan bli syke. Det andre problemet er at kineserne får så stort behov for medisiner at de ikke har noe å levere til oss i vesten, sier Madsen.

Kina er den største leverandøren av legemidler til vesten.