370 milliarder dollar, tilsvarende 3.400 milliarder norske kroner, forduftet da Shanghai-indeksen falt hele 8,73 prosent ved åpning mandag, skriver Reuters. Fallet var enda større på Shenzen-indeksen, som åpnet 8,99 prosent i minus.

Stupet på børsene kom som følge av nyheten om at enda flere har dødd av Wuhan-viruset.

Mandag svekket yuen seg også med nesten 1,5 prosent til rundt 7 mot dollaren.

Også andre markeder falt mandag, blant andre falt børsen i Taiwan 2,8 prosent ved åpning. Hang Seng-indeksen i Hongkong startet derimot uka i pluss, 0,17 prosent.

Frykt

I Tokyo falt Nikkei-indeksen 1,64 prosent ved åpning, mens den bredere Topix-indeksen falt 1,52 prosent.

Etter at børsene i Tokyo åpnet, uttalte strateg Yukino Yamada i Daiwa Securities at investorer var forsiktige i frykt for et potensielt fall i det kinesiske markedet.

Børsene i Kina har vært feriestengt i over en uke i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår.

Yukino Yamada påpekte at også amerikanske aksjer falt kraftig fredag, da amerikanske myndigheter forbød utenlandske statsborgere som nylig har vært i Kina, å komme inn i landet. Forrige uke erklærte også Verdens helseorganisasjon (WHO) internasjonal folkehelsekrise.

Pumpet inn

Samtidig som markedene åpnet mandag, pumper regjeringen i Kina en sum tilsvarende 1.600 milliarder kroner inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien under virusepidemien.

I en uttalelse fra landets sentralbank het det søndag at summen skal sikre likviditet i bankvesenet og bidra til å stabilisere valutamarkedet.

Stephen Innes fra AxiCorp uttalte søndag at det ikke er stupet ved åpning mandag som vil ha stor betydning, men heller «etterskjelvene».

