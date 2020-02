Natt til mandag vant Kansas City Chiefs sin første Super Bowl på 50 år da de til slutt seiret over San Francisco 49ers.

Tradisjonen tro ble det også viet mye oppmerksomhet rundt pauseshowet, der artistene Shakira og Jennifer Lopez i år spilte mye av sine største låter, omgitt av et stort antall dansere og pyroteknikk.

Mot slutten av artistenes konsert kom Jopez' 11 år gamle datter Emme sammen med et barnekor opp på scenen, for å bli med i fremføringen av morens låt «Let's Get Loud». Underveis i den låten ble banen da opplyst med et gigantisk kors i gult og lilla, fargene til laget den nylig avdøde baskeballspilleren Kobe Bryant spilte for, skriver Hollywood Reporter.

Den tidligere Los Angeles Lakers-spilleren og hans 13 år gamle datter Gianna omkom i en helikopterulykke i januar.

Før pauseshowet kom Lopez med en uttalelse om hvorfor hun ønsket å hedre Bryant.

– Jeg var midt i en prøve, og pratet om showet da min forlovede kom til meg med tårer i øyenene og sa: «Du kommer ikke til å tro hva som har skjedd». Ha var nedbrutt. Jeg tror dette påvirket oss så mye fordi det minner oss om hvor skjørt livet er, og at man må sette pris på hvert øyeblikk, uttaler hun.

I forkant av kampen ble det også holdt et øyeblikks stillhet for å hedre Bryant og datteren.