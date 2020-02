– Kan føre til en snøballeffekt

Det som skjer under disse nominasjonsvalgene, er at velgerne samler seg i områder av lokalet som er satt av til deres foretrukne kandidat. Enhver kandidat som får støtte av 15 prosent av de som er til stede, betraktes som valgbare.

Velgere som gir sin støtte til en kandidat som ikke når dette minstemålet, kan enten gå over til en annen kandidat, de kan prøve å samle mer støtte til sin egen kandidat, eller de kan gå hjem. Det er denne delen av valget som er den mest avgjørende og kaotiske.

Får favorittstempel

Etter denne prosessen gjøres en endelig opptelling, og resultatet sendes til det demokratiske partiet i Iowa. Basert på resultatene fra 1678 forsamlinger i delstaten pluss 99 som finner sted andre steder, blir Iowas kandidat stemt frem.

Vinneren vil få et favorittstempel før de neste nominasjonsvalgene, og kandidaten vil nyte godt av oppmerksomhet i media og økt økonomisk støtte. Historien har imidlertid vist at den som vinner Iowa, ikke alltid stikker av med den endelige seieren i nominasjonsvalget.

Det mest berømte eksempelet skjedde i 1992. Tom Harkin vant demokratenes nominasjonsvalg i Iowa med solid margin. Bill Clinton kom inn på fjerdeplass med labre 2,8 prosent av stemmene.

Clinton kom imidlertid sterkt tilbake, ble presidentkandidat og endte opp med å slå George H.W. Bush i valget i 1992.

Stjerne-hjelp

78-årige Bernie Sanders har gjennom helgen forsøkt å vinne over velgernes hjerter med hjelp av populære musikere. Fredag stilte Bon Iver opp i det støttespillerne har gitt festival-klengenavnet «Bern-chella», og den påfølgende dagen stilte Vampire Weekend opp.

Men både Sanders og Biden er omdiskuterte personer i det demokratiske partiet, sier USA-kommentator Eirik Bergesen.

– Biden er en eldre mann som har gjort noen tabber han forfølges av. Sanders står langt til venstre, og begge er sårbare for angrep fra republikansk side. Trump har foreløpig mindre på Klobuchar og Buttigieg. Dette handler om den evige diskusjonen om valgbarhet, sier Bergesen.

Det avgjørende er likevel at det demokratiske partiet klarer å slutte opp om én kandidat så raskt som mulig, mener han. Under nominasjonsvalgene for fire år siden nektet Bernie Sanders å gi opp selv etter at det var matematisk umulig for ham å ta igjen ledelsen Hillary Clinton hadde.

– Det gikk to uker før han trakk seg, og det var med på å ødelegge demokratenes sjanser, sier Bergesen.

Riksrettssaken vil leve videre

Han tror riksrettssaken mot Trump og Mueller-rapporten vil fortsette å prege valgkampen. To republikanske senatorer stemte for demokratenes ønske om å innkalle vitner i riksrettssaken. Dette vitner om en splittelse i partiet som demokratene vil bruke, og de vil omtale den manglende vitneførselen som en dekkoperasjon.

– Trump har kommet skadeskutt ut av riksrettssaken, og om sju uker kommer John Boltons bok. Denne saken går ikke bort og blir en viktig del av valgkampen. Demokratene vil tegne et bilde av en uortodoks president som setter seg selv foran nasjonen, sier Bergesen.