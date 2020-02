I mandagens episode av Love Island var det tid for nok en pardannelse.

Etter Casa Amor, hvor mennene og kvinnene ble splittet opp og skulle tilbringe noen døgn borte fra hverandre med nye single, var det rekordmange deltakere i villaen.

Syv menn fikk velge seg en partner under pardannelsen.

Til slutt var det Andrea Gladsø (25) fra Trondheim som ikke ble valgt, og dermed måtte hun pakke kofferten og reise hjem fra Argentina.

– Det er kjedelig, men det var som forventet. Jeg er den eneste som ikke har fått en flyt med noen på det romantiske plan, sier hun til TV 2 like etter exiten.

– Jeg har klikket med gutter som venner, men det hjelper ikke her. Det var flere jeg synes var kjekke, men ingen var kjærestemateriale for meg, sier hun.

Andrea kom inn som én av fem nykommere under Casa Amor, og hun fikk under én uke på Love Island.

– Det var vanskeligere enn jeg hadde trodd å komme inn under Casa Amor. Jeg trodde ikke at parene var så etablerte. Da vi så at partnerne møtte hverandre igjen, så vi at det var genuine følelser der. Så man kan finne kjærligheten på Love Island, sier hun.

UTE AV LOVE ISLAND: Andrea Gladsø fikk under én uke i Love Island-villaen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Trekantdrama

Etter prøvelsen under Casa Amor, var det tre par som ble stående: Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27), Thammy Dias (28) og Nate Kahungu (23), samt Iselin (23) og Omid Rosander (24). Disse tre parene valgte også hverandre under mandagens parbytte.

Hos ett par har det derimot oppstått et trekantdrama den siste uken.

Paret Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28), som har vært partnere siden første dag på Love Island, ble brutt opp da Ali fattet interesse for ei annen dame under Casa Amor.

I søndagens episode endte han opp med å velge Aranja Ophaug-Johansen (25) som sin partner fremfor Mie, selv om han sa at han fortsatt var forelsket i Mie.

Så tok trekantdramaet en uventet vending: Kort tid etter valget endret Ali mening, og i mandagens episode får man se at Ali kun har øyne for Mie igjen.

Under mandagens pardannelse var det derimot Jon André Melhus (22) som kapret Mie først. Ali valgte da Ida Myren (21) som sin partner, selv om han påpekte at det kun er vennskap mellom de to. Aranja ble valgt av nykommeren Victor Barstad (23).

MÅTTE TA ET VALG: Ali Esmael valgte å danne par med Ida Myren. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Ikke kult

Andrea kom inn på Love Island samtidig som Aranja, og hun har observert trekantdramaet i løpet av de siste dagene.