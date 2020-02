Riksretten mot USAs president Donald Trump går mot slutten. Han er anklaget for å ha forsøkt å presse Ukraina til å sverte hans politiske motstander Joe Biden, samt maktmisbruk. Det ligger i kortene at han vil bli frikjent i Senatet onsdag.

– Døra har blitt åpnet

Nå varsler den republikanske senatoren Joni Ernst at hennes partifeller i Representantenes hus kan forsøke å stille Joe Biden for riksrett med en gang om han vinner 2020-valget, skriver Bloomberg.

– Jeg tror døra til denne riksrettsverdige greia har blitt åpnet, sier hun til Bloomberg.

– Joe Biden burde være veldig forsiktig med hva han spør om, for som du vet, så kan vi få en situasjon der om det blir en president Biden, så vil folk kunne si, rett etter at han blir valgt, at «vi skal stille han for riksrett», fortsetter hun.

Ifølge senatoren vil årsaken til grepet være Bidens arbeid i Ukraina da han var visepresident, og det hun mener var manglende arbeid mot korrupsjon i perioden da Bidens sønn satt i styret av selskapet Burisma.

Ukraina-anklager

Viktor Shokin, som fikk sparken som riksadvokat i Ukraina i 2016, har hevdet dette skjedde fordi han forsøkte å etterforske Burisma og Bidens sønn Hunter.

Men ifølge gjennomganger av New York Times og The Washington Post gjorde ikke riksadvokaten noe med saken i tiden fra han fikk jobben frem til han fikk sparken, til tross for lovnader om det. Han har også vært beskyldt for å overse korrupsjon blant høytstående ukrainere, og USA, Det Internasjonale pengefondet og flere europeiske land ønsket ham fjernet.

Biden tok på seg æren for at dette skjedde, ifølge New York Times. Republikanerne i kongressen i USA reagerte ikke negativt på dette da det skjedde, skriver Bloomberg.

Selv om et riksrettsforslag kan fremmes på flere forskjellige vis i Representantenes hus, må en ha nok stemmer i Representantenes hus for at saken skal sendes videre til Senatet, slik som er skjedd med Trump.

Om Ernst ønsker å stille en potensiell president Biden for riksrett må Republikanerene i Representantenes hus da ved all sannsynlighet gjenerobre majoriteten de hadde før mellomvalget i 2018.

Ifølge The Washington Post ble ideen om en umiddelbar riksrett også luftet av republikanerne da Hillary Clinton stilte sist, med anklager rundt hennes bruk av en privat e-postserver da hun jobbet som utenriksminister.