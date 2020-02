– Martine var 110 prosent frisk da jeg leverte henne hos dagmammaen, det var hun ikke da jeg hentet henne

I 2006 døde 13 måneder gamle Martine på Rikshospitalet av hodeskader. Tolv og et halvt år senere ble dagmammaen hennes Rita dømt for å ha drept henne.

Torsdag, snart 14 år etter hendelsen, skal firebarnsmoren inn til soning.

Men nå sier dagmammaens forsvarere, Sidsel Katralen og Thomas Randby, at nye medisinske bevis kan frikjenne henne.

Les mer: Dagmamma Rita er dømt for å ha drept Martine (13 mnd). Nå mener eksperter at hun kan være uskyldig.

Begjærer gjenopptakelse

Et sentralt spørsmål i saken er om Martine fikk skadene som førte til hennes død før eller etter hun ble levert hos dagmammaen.

Flertallet i lagmannsretten kom frem til at skadene skjedde etter at hun ble levert, men Ritas forsvarere legger nå frem erklæringer fra nye sakkyndige som mener at det ikke nødvendigvis er tilfellet.

– Det er totalt syv stykker som kommer til helt andre konklusjoner og i en frifinnende retning, sier dagmammaens forsvarer, Thomas Randby til TV 2.

Fredag leverte de begjæring om gjenopptakelse av saken.

TV 2 gjengir bildene av Martine i samråd med moren. Foto: Privat

– Må snart ta slutt

Moren til Martine, Trine Lise, er derimot overbevist om at dagmammaen er skyldig i drapet på datteren. Hun forteller at hun ikke orker tanken på at saken kan bli gjenopptatt.

– Jeg opplever det som kaos. Jeg orker nesten ikke tenke på det. Nå må det snart ta slutt. Saken er oppe og avgjort. Riktig person er dømt, sier hun til TV 2.

– Hvorfor mener du at Rita påførte Martine de dødelige skadene?

– Fordi Martine var 110 prosent frisk da jeg leverte henne hos dagmammaen den morgenen, og det var hun ikke da jeg hentet henne tre timer senere, sier Trine Lise og fortsetter:

– Bevisene i retten viser at det ikke var tvil. Derfor ble hun også dømt, fordi det ikke var tvil.

– Hvordan har disse årene vært?

– Veldig tøffe år. Det har ødelagt et ekteskap. Det har tæret på ungene mine, sier hun.

– Eksperter av ypperste klasse

Når Trine Lise tenker tilbake på datteren, er det med mange følelser.

– Det er godt og vondt. Godt å tenke på at hun har fått rettferdighet. Men jeg takler veldig dårlig å se jenter som er jevngamle som henne. Ser jeg noen fra barselgruppa hennes, må jeg bare snu. Det er så vondt å se hvordan hun kunne vært i dag, sier moren.