Häcken-Vålerenga 1-2 (1-0)

I årets første treningskamp for Vålerenga, og under ledelse av Dag Eilev Fagermo ble det 2-1-seier mot svenske Häcken.

Vålerenga er i Portugal på treningsleir. Under oppholdet tar VIF del i Atlantic Cup. På tirsdag møter de Slavia Praha.

– Det var veldig gøy å komme igang med kamper. Selv om det er tidlig i min tid her, så synes jeg kampen er veldig representativ for det jeg ønsker å stå for. Det er en spillergruppe med masse erfaring og talent. Enormt morro og spennende å jobbe med en slik gruppe, sier Fagermo etter debuten til TV 2.

Häcken ledet 1-0 til pause på Estadio da Nora.

Deyver Vega satte inn 1-1 med et nydelig langskudd fra kanten av 16-meteren. Da ville ikke Magnus Lekven være noe dårligere, og fyrte av et skudd fra 18 meter med venstrefoten, og skrudde ballen i krysset.

– Andre-omgangen var bedre enn første-omgangen. Det viktigste for meg er å implisere hvordan jeg vil vi skal spille. Det er noe vi så allerede, så er det selvfølgelig noe vi må jobbe mer med, sier den tidligere Odd-treneren.

Fagermo blandet ungt med gammel i første og andre omgang. Samtlige elleve spillere på banen ble byttet ut etter første omgang.

– Vi skal trene tøft slik at vi kan spille med intensiteten i 90 minutter og få inn en tydelig måte vi skal spille på. Det viktigste var at alle fikk 45 minutter hver, konkluderer Fagermo etter seieren.