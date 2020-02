Astana-rytter Jakob Fuglsang kobles til Lance Armstorings tidligere dopinglege, Michele Ferrari.

Det er VG og de danske mediene Politiken og DR som sitter på en 24 siders lang rapport utarbeidet av et eksternt selskap på oppdrag for Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

I rapporten står det blant annet følgende:

«Etterretning indikerer at Astana Pro Team-rytteren Jakob Fuglsang er under Michele Ferraris dopingprogram, og at lagkameraten Aleksej Lutsenko var til stede under minst ett møte mellom de to i Nice/Monaco».

Videre i rapporten heter det:

«Særlig indikerer etterretning fra CADF at Michele Ferrari var til stede under Vuelta a Catalunya med Astana i mars 2019, har en base i Lugano i Sveits, og at han nylig har møtt Fuglsang og Lutsenko i Nice og/eller Monaco».

Siden 80-tallet har Michele Ferrari operert som lege og trener i sykkelsporten. I 2012 ble 66-åringen utestengt på livstid. Da ble det avslørt hvordan Ferrari var hovedmannen bak dopingprogrammet til Lance Armstrong.

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, er skeptisk til rapporten som har blitt lekket.

– Det virker veldig tynt. Det er en kort rapport. Det er sånn at han (Fuglsang) skal ha møtt Ferrari. Det kan ikke være nok bevis i rapporten til at det skal føre til noen sak eller konsekvenser. Jeg føler det er halvferdig arbeid. At denne rapporten nå er ute gjør at hele saken sprekker og ødelegger alle muligheter til å avsløre noe. Det er også helt krise for fuglsang å bli assosiert med Ferrari, for han er bannlyst. Bare å ha kontakt er i teorien nok til å få en utestengelse. Så er det heller ikke bra for omdømme til Astana og Fuglsang, sier Kaggestad.

Livstidutestengelsen gjør det forbudt for idrettsutøvere å motta råd eller andre tjenester fra Ferrari. Brudd på antidopingregelverket kan gi utøveren en utestengels på opp til to år.

– Altså å ha kontakt med ham i 2020, hvor dum går det an å bli da? Fuglsang er en seriøs utøver. Hvis det viser seg at Ferrari driver å henger rundt Astana-laget skjønner jeg ingenting, fortsetter Kaggestad.

VG kan fortelle at de i flere dager har vært i dialog med Jakob Fuglsangs lagkamerat, Aleksej Lutsenko og Astana. Men Astana-leiren sier at de ikke ønsker å kommentere en rapport basert på indikasjoner og rykter, siden det ikke foreligger en offisiell beskjed fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) eller CADF.