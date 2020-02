Søndag slo Tottenham Manchester City 2-0 på eget gress.

– Dette var den første skikkelige Mourinho-seieren for Tottenham, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Han tapte mot Manchester United, Chelsea og Liverpool, så jeg tror han elsker å slå Manchester City på en sånn dag, fortsetter han.

Omstridte VAR-avgjørelser, straffebom og rødt kort var noen av ingrediensene i Tottenhams ferd mot seier – i en kamp Manchester City lenge dominerte stort.

Etter oppgjøret fikk Mourinho spørsmål om dette var en «klassisk José-seier.»

– Nei, nei, nei. Vi jobbet bra, og har jobbet godt hele uken. Jeg er glad på guttenes vegne, avfeide Mourinho til Sky Sports.

Han fortsatte ved å rose Manchester City, og slo fast at de er vanskelige å spille mot – selv med én mann utvist. Deretter begynte han å snakke om de mange omstridte dommeravgjørelsene i kampen.

– Typisk Mourinho

Mourinho slo fast at det burde vært rødt kort til Raheem Sterling for stemplingen tidlig i kampen. Så slo han fast at Manchester City aldri skulle hatt straffespark.

– Keeperen vår reddet straffen, og det tror jeg var Guds vilje. For det var ikke straffe, sa Tottenham-sjefen.

Uttalelsen får TV 2s ekspert, som er helt klart på at straffen var korrekt idømt, til å trekke på smilebåndet.

– Dette er en typisk Mourinho-oppsummering etter kamp. Han begynner med å være veldig ærlig, og sier at City er et bedre lag enn oss. Så er han sterk når han sier at det ikke var straffe, og at det var Gud som valgte at det ikke skulle bli mål, sier Jesper Mathisen, og innrømmer at han måtte le da han hørte uttalelsen.

– En unnskyldning

Mourinho rundet av intervjuet ved å ta opp det tette kampprogrammet. Det på et spørsmål om hvordan han ser på muligheten for topp fire.

– Det kommer til å bli vanskelig. Vi er med i tre turneringer, påpekte portugiseren, og utbroderte om kampbelastningen på angrepsspillerne sine.

– I noen posisjoner spiller det ikke en stor rolle. Men på topp er det vanskelig, fortsatte han.

To strake seirer betyr at de liljehvite bare har fire poeng opp til Chelsea. TV 2s ekspert mener at Mourinho forsøker å skaffe seg en unnskyldning ved å si at topp fire blir vanskelig.

– Han sier at han har så ufattelig få spillere, og at han skal konkurrere der, og der og der. «Hvis dette skal gå, må jeg gjøre noe magisk. Hvis det ikke går, vet du hva, så sa jeg det for et par uker siden», sier Mathisen.