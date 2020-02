Anonyme kilder sier til avisen Washington Post at det var den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA som sto bak droneangrepet som drepte en al-Qaida-topp i Jemen.

– Dette er den største kontraterrorbragden på flere år, sier en amerikansk tjenestemann til avisen.

Minst tre eksplosjoner

Operasjonen som fant sted forrige helg, omtales som et stort slag for al-Qaida.

Ifølge stammeledere i området var det minst tre eksplosjoner i bygningen som huset et ukjent antall al-Qaida-terrorister.

Like etter droneangrepet strømmet al-Qaida-medlemmer til, og sperret av området, forteller stammelederne.

Qassim al-Rimi var en av grunnleggerne av al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP), og var kandidat til å etterfølge al-Qaidas øverste leder Ayman al-Zawahiri.

– Han var uvanlig flink til å skjule seg, men endte tydeligvis med å gjøre seg til et mål, sier en amerikansk tjenestemann til Washington Post.

Trappet opp jakten

Al-Rimi har vært jaktet på av amerikanske myndigheter siden han overtok som leder for al-Qaida-avsnittet i Jemen, som har prioritert amerikanske mål og utviklet metoder for å ramme luftfarten.

Trump-administrasjonen har i løpet av det siste halvåret vist at jakten på fremtredende terrorister er trappet opp. I september opplyste Det hvite hus at Osama bin Ladens sønn Hamza var drept i en amerikansk militæroperasjon.

I oktober bekreftet Donald Trump at USA to år tidligere hadde drept bombemakeren Ibrahim al-Asiri, som designet trusebomben mot et amerikansk passasjerfly i 2009.

Senere samme måned avslørte Trump at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi var drept i en amerikansk operasjon i Syria. Pentagon offentliggjorde en video som viste de amerikanske spesialstyrkenes angrep mot Baghdadis tilholdssted nordvest i Syria.

Også talsmannen for terrorgruppen IS skal ha blitt drept i et angrep ledet av CIA og Joint Special Operations Command. Nyheten om at Abu Hassan al-Muhajir, IS-lederens høyre hånd, var drept av en drone utstyrt med Hellfire-missiler, kom bare timer etter Trump bekreftet at Baghadi var drept.