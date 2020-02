Lillehammer-Stavanger Oilers 1-2

Oilers trengte kun ett poeng på sine ni siste kamper for å bli seriemester i GET-ligaen 2019/20. Det poenget ble sikret søndag kveld mot Lillehammer i Eidsvia Arena.

Etter tre perioder var det 1-1 etter scoringer fra Lillehammers Nick Dineen og Oilers Markus Søberg.

Lagene måtte ut i «sudden death», og det tok kun 40 sekunder før det hele var avgjort. Brady Brassart serverte Ludvig Hoff som hadde en enkel jobb foran mål.

Det er åtte år siden sist seriegullet ble sikret så tidlig.

Dette er femte gangen Oilers blir seriemester i Norge. Sist gang var i 2016/2017-sesongen. De ble også seriemester de to foregående sesongene i 2014/2015 og 2015/2016.

PØLSE: Oilers-spillene feiret med pølse etter kampen. FOTO: Fredrik Hagen NTB Scanpix

Oilers vinner ligaen overlegent to måneder før slutt med 99 poeng, 25 poeng over Storhamar på andreplass.

Fredag kveld måtte Oilers spille overtid for å ta knekken på Narvik i Nordkraft Arnea. Sjansen for å feire seriegull måtte vente. Sparta slo Storhamar, dermed trengte Oilers bare ett poeng på sine siste ni kamper for å bli seriemester.

Dennis Løvold Sveum ble den mest meritterte spilleren for Stavanger Oilers da seriemesterskapet var sikret. Sveum står med tolv titler, fem seriemesterskap og syv NM-titler for Oilers.