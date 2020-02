Tottenhams nye helt senket City etter straffekaos

Tottenham – Manchester City 2-0



Steven Bergwijn og Son Heung-min sørget for 2-0-seier mot Manchester City.

Tottenhams nysignering, Steven Bergwijn, ble hentet fra PSV Eindhoven forrige måned og fikk sin første kamp i Spurs-trøya.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg er så glad for å være her og score for Spurs, sier debutanten til Sky Sports.

Nederlenderen hadde hatt en anonym aften, helt til det var spilt 62 minutter. Da ladet 22-åringen børsen utenfor gjestenes sekstenmeter, og klinket ballen i venstre hjørne for Ederson.

– Tottenham-fansen har fått en ny helt. 22-åringen fra PSV debuterer og scorer foran egne supportere, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Åtte minutter senere punkterte Son Heung-min kampen da Sør-Koreaneren hamret inn 2-0 bak en sjanseløs Ederson.

Dermed kunne Tottenham juble for sin første seier mot Manchester City på syv kamper.

– Jeg er veldig fornøyd på guttenes vegne, sier Mourinho til Sky Sports.

– Du kan se det på den siden at vi var litt heldige i noen situasjoner, de traff stolpen og bommet på noen gode sjanser. Men du kan også se det på den siden at vi var veldig uheldige fordi VAR ikke valgte å gi Sterling rødt kort, sier Tottenham-sjefen til Sky Sports.

City-press og straffebom

Sergio Agüero var bare et stolpetreff unna å gi Pep Guardiolas menn ledelsen etter 26 minutter. Den beinrappe argentineren, som har scoret i sine fem siste seriekamper, ble spilt fri av Riyad Mahrez, men satte avslutningen i stolpen.

Gjestene fra Manchester styrte det meste av spillet de første 45 minuttene. Sakte men sikkert spilte de seg inn i Tottenhams sekstenmeter, men vertene forsvarte seg godt.

Men etter 36 minutter fikk Manchester City belønning for det vedvarende presset. Tottenham-høyreback Serge Aurier taklet Agüero innenfor egen sekstenmeter.

Først valgte Mike Dean å la den gå, men to minutter senere fikk den anerkjente kampdommeren beskjed på øret av VAR-bussen om at det var straffespark.

– Se på Mourinho. Han ler av den beslutningen. Det er nok litt fordi man spiller så lenge. Det er et eller annet med hele VAR-systemet som gjør at det blir klønete alt for mange ganger, sier ekspertkommentator Nils Johan Semb fra kommentatorboksen.