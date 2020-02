Da Sørloth skulle dra fra butikken, måtte han ha hjelp av politiet

Trabzon, Tyrkia (TV 2): Bønneropet fra moskeene høres over hele Trabzon. Det lukter brent i byen av all kullfyringen, og en lett dis har lagt seg over murhusene.

I gatene vaskes det på tepper og klær, det hogges ved og drikkes te. Trabzon er en religiøs by, på flere måter. Trabzonspor, klubben til Alexander Sørloth, er fotballreligionen. Og akkurat nå er nordmannen som en gud. Eller «King of the North», som fansen har døpt han.

– Jeg må jo si at det er et av de bedre kallenavnene man kan få. Så jeg er veldig fornøyd. Det er med på å bygge selvtillit også, sier Sørloth.

Kaos og politi ved TV-kjøp

I august 2019 dro Sørloth på et to år langt lån til Trabzonspor fra Crystal Palace, og fansen var raske med å trykke ham til sitt bryst. Det fikk nordmannen merke da han som nyinnflyttet i byen måtte ut og kjøpe TV.

Alexander Sørloth er en svært populær mann i den fotballgale byen Trabzon.

– Jeg hadde scoret et par mål ganske kjapt etter at jeg kom til klubben, og merket at det var en del entusiasme rundt meg. En dag dro jeg til en elektronikkbutikk for å kjøpe TV, innleder trønderen.

Der ble det et par «selfies» med fans. I sidesynet la han merke til at bilder ble delt via en WhatsApp-gruppe. Han var i butikken i 15-20 minutter, og da han kom ut, ble han omringet av omtrent 50 personer som hadde håp om å få et bilde med den norske landslagsspissen.

– Da ble det vanskelig å komme seg, hjem rett og slett. Det var litt spesielt. Men det viser jo bare interessen, og det er artig. Det er kult å være i en sånn posisjon der man kan trekke så mye folk, understreker Sørloth.

– Men hva skjedde, kom du deg til bilen?

– Det kom politi til for å hjelpe. De spurte høflig om supportene kunne slippe meg frem til bilen. Jeg synes jo egentlig at det var trivelig å stå der, hilse på folk og ta bilder, men det gikk jo ganske lang tid, så da hjalp politiet litt til.

– Den norske intimgrensen, som er ganske stor, må bare legges igjen i Norge. For det er litt annerledes her. Her kommer de og sier hei uansett og gir deg klemmer. Alle har lyst til å hilse på. De er et veldig koselig folkeslag synes jeg, alle smiler og er glade. Jeg har bare gode ting å si så langt, fortsetter han.

Toppscorer i Tyrkia

TV 2 møtte Sørloth på treningsanlegget to dager før han og Trabzonspor skulle møte erkerival Fenerbahçe.