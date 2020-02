Dagmamma Rita er dømt for å ha drept Martine (13 mnd). Nå mener eksperter at hun kan være uskyldig

VANSKELIG TID: Rita takker venner og familie for å ha kommet seg gjennom tiden etter at Martine døde. Foto: TV 2

Nesten samstemte

Rita husker at programmet «God morgen Norge», som startet like over klokken ti, var i gang på TV 2 da de kom.

Trine Lise og Rita ble sittende og prate om alt og ingenting. Rita forteller at datteren hennes stadig var borte for å få kontakt med Martine, som satt på morens fang. Men Martine ga uttrykk for at hun ikke ønsket å leke denne morgenen.

– Da Trine Lise satt henne ned på gulvet, sutret hun litt, også ble hun løftet opp igjen på fanget, forteller Rita.

Helt frem til Martines mor forlot dem etter rundt tjue minutter den morgenen, er historiene så godt som samstemte, med ett unntak. Rita forteller at da de satt og pratet, ville Martine opp på fanget til moren, og at moren sa i det hun løftet Martine opp på fanget:

«Skjelver du, jenta mi?»

Senere har Rita tenkt på mye om det kunne være et tegn på at noe ikke var som det skulle med ettåringen den morgenen, men i retten benektet moren til Martine å ha sagt dette.

– Jeg har vært gjennom gang på gang hva vi gjorde og hva som ble sagt og gjort, og jeg husker at hun spurte om det, hevder Rita.

TV 2 gjengir bildene av Martine i samråd med hennes mor. Foto: Privat

Postbud på besøk

Rita tok Martine på armen, og sammen vinket de i vinduet da moren dro. Martine var litt lei seg, men etter kort tid virket hun fornøyd. Klokken 10.40 sendte Rita en melding til Trine Lise og sa at det gikk bra med Martine.

– Jeg kjente jo ikke Martine, så jeg satt meg ned på gulvet for å bli kjent og for å få litt kontakt, sier Rita.

Hun forteller at Martine var roligere denne dagen og for det meste satt stille i lekekroken, men fordi hun egentlig ikke kjente henne, var ikke det noe hun tenkte så mye over. Først senere har hun lurt på om det hadde noen betydning.

– Vet du hvor lenge dere satt og lekte?

– Nei det husker jeg ikke, kanskje en times tid, sier Rita.

Tre ganger den formiddagen forlot Rita de to jentene, men hun benekter at noe kan ha skjedd mens hun var borte. Hun mener hun ville ha hørt det eller merket det på Martine om det hadde skjedd noe.

Den ene gangen var et raskt toalettbesøk. Den andre gangen var da postbudet kom. Det kvinnelige landpostbudet vitnet senere i retten. Hun fortalte at hun har levert post til Rita og familien hennes i rundt ti år, og at de ofte slår av en liten prat.

Det gjorde de også mandagen i 2006. Postbudet sa at ingenting tydet på at noe var annerledes denne dagen. Rita kom ut på trammen og slo av et par ord. «Hun var blid og vennlig som vanlig», ifølge postbudet.

Den siste gangen Rita var borte fra jentene var ved 12-tiden.

– Vi skulle ha mat, og det er den eneste gangen jeg vet hva klokka var. Jeg har en digital klokke på komfyren min. så da jeg gikk på kjøkkenet for å ordne lunsjen, så jeg at klokka var 11.50. Da jeg kom inn på kjøkkenet så jeg at vannflaskene til kaninene sto på benken. Jeg hadde fylt dem opp, men hadde ikke fått rota meg til å sette dem ut på buret enda, så jeg tok dem med meg og gikk en snartur ut gjennom stua, og ut på verandaen for å feste dem, forteller hun.

Burene var like på utsiden av verandaen, og verandadøren til stua stod oppe. Da Rita gikk tilbake mot verandadøren, hadde datteren så vidt kommet seg ut, og Martine var på vei over dørstokken. Det hadde regnet i helgen og Rita tenkte at de ikke måtte bli våte på føttene. Hun tok begge jentene i hver sin hånd og løfteleiet dem inn i stuen igjen, der hun plasserte dem i hver sin høye barnestol.

– Noe er galt

Rita forteller at Martine ikke hadde noe særlig matlyst denne dagen.

– Så begynte hun å henge med hodet og falle sånn fremover. Men jeg har jo hatt unger som har sovnet når de har spist i sånn høy stol før, så jeg tenkte jo ikke noe annet enn at hun var trøtt, forteller hun.

Rita tenkte at hun burde skifte bleie på Martine før hun sovnet. Hun la Martine i sofaen, men da hun løftet opp bena la hun merke til at Martine et par sekunder blafret litt med øyene. De rullet fort bakover et par ganger, slik at hun bare så det hvite i øynene hennes.

– Jeg tenkte at jeg var redd for at det var ett eller annet som var galt, så jeg hadde ikke lyst til å legge henne, sier Rita.

Hun kledde på Martine, som virker trett og slapp. Rita ringte moren, men fikk ikke svar.

– Så sendte jeg en melding om at jeg var redd for at Martine var dårlig, og at jeg ville hun skulle hente henne, forteller hun.

Rita sier at Martine på dette tidspunktet ikke virket direkte syk.

– Men det var noe som gjorde at jeg ikke hadde lyst til å legge henne, en magefølelse som sier at noe ikke er som det skal, sier hun.

Hun sier at hun ble sittende med Martine på fanget, mens hun ventet på at moren skulle komme for å hente henne.

– Jeg satt med en arm under rumpa hennes, og strøk henne på ryggen med den andre. Da sovnet hun på armen min, i alle fall trodde jeg det var det som skjedde, sier hun.

Etter en liten stund ble Ritas datter trett, og Rita måtte skifte grep på Martine for å løfte opp datteren med den andre hånden.

– Da jeg gjorde det, kjente jeg at hodet hennes liksom datt bakover. Jeg kan bare sammenligne det med nyfødte babyer som ikke har noe «hold i hodet» slik at det bare faller bakover. Da tenkte jeg at her er det noe som er riv ruskende galt, sier Rita.

RINGTE 113: Rita ringte nødsentralen da Martine ble dårlig. Foto: TV 2

Fikk kramper

Moren til Martine kom klokken 13. Hun løp inn i stuen og fikk Martine i armene. Da hun ikke fikk kontakt med datteren, ristet hun i henne. Så fikk Martine kramper og begynte å skjære tenner. Armene ble stive og den lille jenta frådet rundt munnen.

Moren fikk panikk. Klokken 13.08 ba hun Rita om å ringe noen. Rita spurte om hun skulle ringe 113, og Trine Lise svarte ja. Samtalen varte i syv og et halvt minutt.

Mens Rita snakket med nødsentralen prøvde moren å få liv i Martine. Rita forteller at hun stod og så ut av kjøkkenvinduet mens hun snakket med 113-sentralen, og at hun tok seg selv i å tenke at ambulansen ikke ville komme fortere selv om hun så etter den.

Ambulansen kom klokken 13.17 og ambulansepersonalet slo fast at Martine ikke var kontaktbar. Da Martine kom til lokalsykehuset klokken 13.30 var hun bevisstløs med kramper.

Samtidig gikk Rita rastløs rundt hjemme. Klokken 14.20 mottok hun en SMS fra Martines mamma:

«Det er ikke din skyld dette kan ha skjedd i helgen eller el forrige uke.»

– Jeg tenkte ikke på det da, at jeg kunne bli beskyldt for å gjøre noe mot Martine, sier Rita.

Etter fem dager blir Martine koblet fra respiratoren som holdt henne i live på Rikshospitalet. Kraniebruddet førte til en blødning som samlet seg under huden i nakkeregionen. Blødningen førte deretter til lavt blodtrykk og manglende oksygen til hjernen. Dette ga en hjernehevelse og deretter hjernedød.

På Rikshospitalet vurderte nevrokirurgene å operere Martine, men fordi blødningen hennes hadde nådd et stadium der blodet hadde sluttet å koagulere slik at det ble svært tynt, var ikke operasjon lengre et alternativt. Et operativt inngrep ville ført til at hun kunne forblødd.

Stadiet Martine hadde nådd heter forbrukskoagulopati, og var en av årsakene til at Rita senere skulle bli frikjent i tingretten.

Omstridt skadetidspunkt

Den 16. januar 2007, fire måneder senere, ble Rita siktet i saken. Etter ytterligere etterforskning ble saken sendt til statsadvokaten med forslag om henleggelse etter bevisets stilling. Det var ikke mulig å slå fast om Martine fikk skadene før eller etter at hun ble levert til Rita rundt klokken ti.

I juli 2007 ba statsadvokaten politiet om en grundigere etterforskning og ny medisinsk sakkyndigvurdering, og i august samme år ble to nye medisinsk sakkyndige ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk institutt ved Århus oppnevnt.

De ble bedt om å uttale seg om tidspunktet for skaden, men de konkluderte ulikt. Blodprøven tydet nemlig på at skaden måtte ha inntruffet tidligere enn klokken ti, da det tar lang tid å utvikle Martines blodverdier, og en såkalt forburkskoagulopati. Den ene av de sakkyndige mente derimot at tilstanden med forbrukskoagulopati kunne forklares dersom hjerneskaden var tilstrekkelig store.

Den 28. januar 2008 sendte politiet saken på nytt til statsadvokaten og stod fast på at den måtte henlegges. I april henla statsadvokaten saken etter bevisets stilling. Martines foreldre påklaget avgjørelsen. Riksadvokaten sendte saken til statsadvokaten med anmodning om sakkyndig tilleggsuttalelser fra to leger.

Men statsadvokaten henla saken etter bevisets stilling.

Fem år senere, i 2014, tok Martines foreldre kontakt med Stine Sofies stiftelse. Året etter, i 2015 ba stiftelsens advokat politiet om å iverksette en ny etterforskning. Han hevdet det var kommet ny kunnskap som kunne kaste nytt lys over tidspunktet for skaden. Dette viste seg senere i lagmannsretten å ikke stemme.

Den 19. februar 2016 ba Riksadvokaten politiet om å oversende saken til Cold case-gruppen ved Kripos, og det ble opprettet ny etterforsking. Det lokale politidistriktet fikk bistand fra Kripos. Saken ble åpnet igjen, og det ble iverksatt ny etterforskning.

I juli 2016 engasjerte påtalemyndigheten flere sakkyndige. Alle avga forklaringer og uttalelser i august 2016. Den 31. august 2016 ble Rita pågrepet av politiet og siktet for vold mot egne barn. Det ble gjennomført tilrettelagte barneavhør av de tre mindreårige barna, og Rita løslatt.

8. september 2016 besluttet Riksadvokaten at straffeforfølgelsen skulle gjenopptas, og det ble forkynt for Rita for å bryte foreldelsesfristen som gikk ut samme dag. I mai 2017 avsluttet politiet etterforskingen, og sendte saken til statsadvokaten. I august samme år ble det tatt ut tiltale mot henne.

Enstemmig frikjent

Rettsaken startet 19. februar 2018, og Rita ble enstemmig frikjent i tingretten. Det var fremdeles ikke mulig å fastslå hvorvidt Martine fikk hodeskaden før eller etter Martine ble levert til Rita mandagen i 2006.

Det ble også konkludert med at det ikke er holdepunkter for at Rita skulle ha utsatt sine egne barn for klanderverdige handlinger.

Saken ble anket og 26. februar 2019 startet ankeforhandlingene. Rita ble dømt for drapet på Martine, men med dissens. En av dommerne i saken mente fremdeles at det ikke var mulig å slå fast at skaden hadde skjedd etter at Martine ble levert til Rita.

Straffen ble lav med begrunnelse i at det var gått svært lang tid siden hendelsen. Retten skrev at Rita, til tross for retten mente at hun var en god mor, hadde mistet besinnelsen og dunket Martines hode minst tre ganger mot et hardt underlag.

Rimelig tvil

Det mest sentrale spørsmål i saken er om Martine fikk skadene før eller etter hun ble levert hos dagmammaen. Flertallet i lagmannsretten kom til at skadene skjedde etter at hun ble levert.

I den norske rettstaten skal all rimelig tvil komme den tiltalte til gode. Retten skal være tilnærmet overbevist om at den tiltalte er skyldig, men etter to runder i retten er det fortsatt uenighet blant partene om hvor sikker man kan være på at skadene inntraff før levering.

Statsadvokat Marit Formo har fulgt saken siden 2017, og mener de er sikre.

– Når det gjelder de medisinske spørsmålene, var saken for tingretten og lagmannsretten svært godt opplyst. Jeg er ikke kjent med noen annen sak som har gått for en domstol i Norge som har vært bedre opplyst, og jeg er ikke kjent med noen annen sak som har gått for en domstol i Norge som har vært bedre opplyst når det gjelder medisinsk sakkyndighet, sier hun.

– Så godt oppklart som mulig

Formo får støtte fra professor ved Rettsmedisinske Institutt på Rikshospitalet, Ole Torleiv Rognum, som deltok i arbeidet med å obdusere Martine i 2006.

– Helt siden 2006 har vi både sett på avdøde mens hun levde og vi har gjort en grundig obduksjon og tatt alle de prøver som kan tas. Vi har siden også levert en rekke rapporter etter henvendelser fra påtalemyndigheten, så det er et stort antall erklæringer som er laget i denne saken. Jeg må vel si at jeg føler at denne saken er så oppklart som overhodet mulig, sier professoren.

Han forteller at etter obduksjonen diskuterte de norske rettsmedisinerne saken med et internasjonalt samarbeidsnettverk. Ifølge Rognum kom flertallet til at Martine umulig kan ha krabbet rundt og opptrådt normalt med hodeskadene. Dette ble også tema i retten.

– Hvor omfattende skader mener påtalemyndigheten at Martine hadde?

– Hun hadde omfattende og dødelige hodeskader som bestod av komplekse skallebrudd, vevskader og brudd i halsvirvelen, forteller statsadvokaten.

Hun understreker likevel at det er mer enn de medisinske vurderingene som er sentrale i saken. Verken Rognum eller Formo ønsker å kommentere de nye medisinske vurderingene som er lagt frem i gjenopptagelsesbegjæringen, men ønsker å avvente til det er klart om saken faktisk skal gjenopptas.

– De medisinske vurderingene og funnene er helt sentrale bevis i saken, men det er også viktig å være oppmerksom på at saken består av andre sentrale bevis som for eksempel politiforklaringer til domfelte og Martines foreldre, sier Formo.

SKEPTISK: Tommie Oloffson har spesialkompetanse på hjerneskader og nervesystemet. Foto: Petter Sørum Johansen / TV2

Nakkebruddet

Nå venter fire år i fengsel for Rita, men hun og advokatene hennes håper at nye bevis i saken skal føre til gjenopptakelse.

– Vi legger frem erklæringer fra nye sakkyndige. Totalt syv stykker som kommer til helt andre konklusjoner og i en frifinnende retning, sier Ritas forsvarer Thomas Randby til TV 2.

Randby mener den største svakheten ved dommen er at retten i for stor grad kun så på de medisinske sakkyndige uttalelsene.

– Øvrige bevis, i favør av den tiltalte, ble ikke vektlagt. Det er i dommen ikke synlige tegn på selvstendig tilnærming til og kritisk kontroll av de sakkyndige som støttet tiltalen. Vår anmodning om utsettelse, for å få belyst saken med ytterligere sakkyndighet, ble avslått, sier han.

En av de nye medisinsk sakkyndigrapportene som nå er sendt Gjenopptakelseskommisjonen, er signert Tommie Olofsson ved Akademiske sjukehuset i Uppsala. Rettsmedisineren har spesialkompetanse på hjerneskader og nervesystemet. I femten år har han hatt ansvar for alle rettsmedisinske undersøkelser av hjerneskader. Han har gjennomgått hele Martines journal og røntgenbilder.

– Alt taler for at dette bruddet ikke finnes, og bare det gjør jo egentlig at tiltalen kollapser, sier Olofsson.

Seksjonsoverlegen snakker om nakkebruddet, som er beviset for at Martines hode ble utsatt for flere treff, og dermed mishandling. Men ingen av røntgenbildene viste noe nakkebrudd. Det står heller ikke i den første obduksjonsrapporten.

– Man skriver i stedet at ryggraden er intakt, men så dukker det plutselig opp i den endelige obduksjonsrapporten at det finnes et nakkebrudd, sier Olofsson.

Fire dager etter obduksjonen undersøkte nemlig en ny lege Martine på nytt. Denne legen skrev at han oppdaget et brudd helt øverst i nakken ved overgangen til hodet. Informasjonen ble deretter skrevet inn den endelige rapporten, men i motsetning til de andre undersøkelsene som ble gjort under den opprinnelige obduksjonen, ble det ikke tatt bilder av dette bruddet.

– Påført etter døden

Tommie Olofsson mener dette bruddet må ha blitt påført etter at Martine var død.

– Men derimot finnes det en rimelig forklaring. Jeg vet av egen erfaring hvor vanskelig det er. Hvor lite barnet er og hvor lett det er når man må manipulere og vri på nakken, at en slik liten skade oppstår i nakken.

– Mener du da at nakkebruddet er påført etter at hun var død?

– Ja.

SPESIALIST: Per Morten Sandset er spesialist i generell indremedisin og blodsykdommer. Han mener dagmammaen er uskyldig dømt i Martine dagmamma saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

En annen av de nye sakkyndige er hematolog Per Morten Sandset ved Oslo universitetssykehus. Sandset har spisskompetanse på Martines blodverdier. Han sier det må ha tatt lang tid før de nådde nivået hun hadde.

– Jeg har vurdert det slik at det er 80 til 90 prosent sannsynlig at dette har skjedd før klokken ti, med mindre Martine hadde store vevskader i hjernen, da kan det gå fort, sier han.

Men han utelukker samtidig at det var tilfelle hos Martine.

– Når man ser på røntgenbilder, er det ingen tegn på knusing av hjernevev. Teoretisk kunne det vært et fall som hadde skjedd noen dager tidligere, sier han.

– Altså flere dager i forveien?

– Flere dager i forveien ja.

Måtte ikke hatt symptomer

Et sentralt punkt da Rita ble dømt, var at retten ikke trodde det var mulig at et barn med Martines skader ikke ville vist noen form for symptomer. De mente derfor at Martine umulig kunne hatt skadene da hun ble levert til Rita mandag formiddag. Det er Tommie Olofsson uenig i.

– Det finnes mange slike tilfeller beskrevet i litteraturen der foreldrene ikke har merket noe, hvor det har gått dager etter en komplisert skade slik som denne og hvor barnet har oppført seg normalt, også plutselig kollapser det og dør, sier han.

Han mener Martine ikke nødvendigvis ville hatt andre symptomer enn å ha vært irritabel, og i noe mindre aktivitet. Men på et tidspunkt ville selve blodtapet ført til et «blødningssjokk» med påfølgende kramper og bevisstløshet.

Rita håper de nye sakkyndigrapportene vil føre til en gjenopptagelse, og kanskje en oppklaring, også for Martines foreldre.

– Det er en tanke som kommer igjen hele tiden, at de tror de vet hva som har skjedd med Martine, også er det helt feil, sier Rita.

BISTANDSADVOKAT: Marius Staurset er bistandsadvokat for Martines foreldre. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– Enorm belastning

Det har gått 13 år siden Martines foreldre tok farvel med datteren på Rikshospitalet i Oslo. Årene som har fulgt har vært vanskelige.

– Det har vært enormt tøft, en enorm belastning. Det å miste barnet sitt er jo enhver forelders største frykt, og når barnet i tillegg dør på en så voldsom måte, leter man etter svar, sier foreldrenes bistandsadvokat Marius Staurset.

TV 2 har vært i kontakt med foreldrene, som ønsker at bistandsadvokaten uttaler seg på deres vegne. Han forteller at da dommen mot Rita kom i fjor, trodde foreldrene at saken hadde fått et punktum og at rette person var dømt.

– Hva er det som gjør at foreldrene til Martine mener at Rita er skyldig i å ha drept datteren deres?

– Det er fordi moren til Martine leverte ei frisk og rask jente den aktuelle morgenen, og da hun møtte opp senere på dagen, var jenta dødelig skadet, sier bistandsadvokaten, som har bistått foreldrene gjennom de to rettssakene i tingretten og lagmannsretten.

Han mener saken er svært godt belyst tror ikke forsvarets innhenting av nye sakkyndige vil endre utfallet av saken. Han sier det er en belastning for foreldrene at saken nå begjæres gjenopptatt. De hadde håpet at saken var avsluttet.

– Det er klart at de pårørende synes det er veldig vanskelig at de ikke får ro. Høyesterett avviste anken og med det hadde de forventet at de skulle få fred. I forhold til at Martine skal få rettferdighet og at den skyldige lir dømt, så mener jo foreldrene at saken nå bør ligge.