Se Ronaldos straffemål i vinduet øverst!

Den portugisiske superstjernen scoret to mål på straffe i 3-0-seieren over Fiorentina søndag.

Med det har han scoret i ni kamper på rad. Forrige Juventus-spiller til å gjøre det samme i Serie A, er David Trézeguét.

Den franske kraftspissen gjorde det tilbake i 2005.

Ronaldo er i tillegg oppe i 19 ligamål på like mange kamper. Toppscorertittelen kan det likevel bli vanskelig å ta.

For i Lazio storspiller Ciro Immobile. 29-åringen har vært i vanvittig målform hele sesongen.

Ciro Immobile er suveren toppscorer i Serie A, til tross for at Cristiano Ronaldo er i superslag. Foto: Andreas Solaro

– Det Immobile driver med, er helt vilt. Gonzalo Higuain scoret 36 mål i 2016/2017-sesongen, den tror jeg Immobile tar. Han har vært ekstremt sulten og effektiv i Lazio. Nå gjør Lazio en bra sesong mye takket være ham. De seiler opp som en kandidat nå, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Hjemme mot SPAL 2013 scoret Immobile to ganger før pause. Med det kom han seg opp i 25 mål på 21 ligakamper, og tangerte Antonio Valentin Angelillos rekord fra 1959 over flest scoringer på dette stadiet i sesongen, ifølge Opta.

– Han er en god avslutter. Han har ikke samme fysikken som Ronaldo, men er en god målscorer og en spiss som kan være god i det oppbyggende spillet. Han kan avslutte fra distanse og slå avgjørende pasninger. Så har han også en tendens til å være bedre på klubblag enn på landslag. Immobile har vært god i flere sesonger, men likevel blir det snakket om spisskrise på det italienske landslaget, påpeker TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Ronaldo har sluttet å overraske henne.

– Han er et fenomen og en målmaskin. Vi slenger det begrepet mye rundt oss, men akkurat han er en definisjon på en målmaskin. Det er heller ikke uvanlig at han er bedre i vårsesongen enn høstsesongen. Jeg husker det fra tdligere. Når Champions League drar seg til, våkner Cristiano Ronaldo. I dag scoret han på to straffer, men de skal også scores. Teller vi med den italienske cupen, har han scoret ti mål i 2020. Det er veldig imponerende, roser Finstad Berg.