Det melder både Bloomberg og Reuters søndag ettermiddag.

En kombinasjon av medisiner som vanligvis brukes mot AIDS og influensa kan hjelpe pasienter som er smittet av coronaviruset.

Thailandske leger ved Rajavithi sykehus i Bangkok brukte disse medisinene på en 71 år gammel kinesisk kvinne smittet av viruset, med god effekt.

Kvinnen skal ha hatt alvorlige symptomer før behandlingen ble startet. Ifølge legene var helsetilstanden hennes betydelig bedre 48 timer etter at de begynte behandlingen.

Over 300 døde

Den nye typen coronavirus ble påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember.

Totalt er 14.300 personer bekreftet smittet av viruset. Sannsynligvis er tallet langt høyere. Over 300 mennesker er døde.

Viruset smittet opprinnelig fra dyr til mennesker ved et marked i Wuhan i Kina. Dette er blitt selve episenteret for sykdommen, og mange tusen er smittet her.

Én død utenfor Kina

Myndighetene i Kina har innført en rekke tiltak for å hindre spredning av viruset og bedt innbyggerne utsette utenlandsreiser. Millioner er isolert i flere byer i Hubei-provinsen, inkludert i Wuhan. Til tross for dette er det registrert rundt 100 smittetilfeller utenfor Kina, samt ett dødsfall på Filippinene.

Flere land har iverksatt evakuering av egne borgere fra Kina, og en rekke flyselskaper har innstilt flygninger til det kinesiske fastlandet.

Så langt har viruset blitt påvist i en rekke europeiske land. 11 personer er blitt testet i Norge, men ingen har fått påvist viruset enda.