Frykt for politisk slagmark: Giske-motstandere jobber for ordfører

– Hellesø sitter i styret og har erfaring som ordfører. Han er en dyktig kandidat som jeg kunne tenkt meg. Spør du meg er han meget kapabel, sier Ove Sem til TV 2.

Sem er kommunestyrepolitiker i Skaun i Sør-Trøndelag, og en av sju som varslet sin avgang styret i Trøndelag Ap fredag.

Sem oppgir at han trekker seg av helsemessige årsaker. Fredag ble det kjent at fylkesleder Per Olav Hopsø og nestleder May-Britt Lagesen ikke tar gjenvalg.

Det åpner for comeback for stortingsrepresentant Trond Giske som leder av det sammenslåtte Trøndelag Ap, men frykten for bråk kan svekke Giskes kandidatur.

Ifølge TV 2s kilder jobbes det nå for å skaffe støtte til Amund Hellesø. Han er ordfører i Nærøysund kommune og tar gjenvalg til fylkesstyret i Trøndelag Ap.

Det er to ting de som peker på Hellesø legger vekt på, at han har vist seg som en samlende politiker, og at han er rotfestet i Trøndelag.

– Trond Giske er en meget flink politiker og det er sikkert mange som er interessert i han. Men Hellesø er den best samlende for Trøndelag. Det er greit å ha en som bor og virker i Trøndelag som leder, sier Sem til TV 2.

MULIG COMEBACK: Trond Giske er favoritten til å bli ny fylkesleder. Foto: Berit Roald

Glad for positive tilbakemeldinger

Hellesø roser den avtroppende ledelsen i Trøndelag Ap for jobben de har gjort for å forene de to tidligere fylkeslagene og samle partiet.

– Det er viktig at vi får en ny leder og nestleder som klarer å ivareta det som er viktig, og det er å samle hele Trøndelag og fortsette og jobbe oss ilag, sier ordføreren.

– Du er pekt på som en mulig kandidat til å overta som fylkesleder, hva synes du om det?

– Jeg har ikke tenkt noe annet enn at det er hyggelig med positive tilbakemeldinger, men det er mye å gjøre, og ingen ni til fire jobb å være ordfører i Norges største havbrukskommune, sier han.

Hellesø avviser ikke at han kan være villig til å stille opp for partiet hvis han blir fremmet som ny fylkesleder.

– Hvis partiet ønsker mine tjenester, fortsetter jeg i styret. Hvis de ønsker noe mer enn at jeg skal være styremedlem, så må jeg ta noen runder på det. Men jeg har ikke fått noen signaler om det.

– Det viktigste nå er at valgkomiteen gjør en jobb for å fortsette det gode arbeidet med å samle partiet. Jeg er helt overbevist om at vi har så mange flinke folk å velge mellom at vi kan sette sammen det beste laget, sier han.

Tidlig i prosessen

Leder for valgkomiteen Arild Grande understreker overfor TV 2 at de er i startgropa på en stor prosess. Han forteller at det er mange navn som er blitt nevnt, og at Trond Giske er én av dem.